به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ماه‌های اخیر که منطقه درگیر تحولات حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و لبنان است، اخبار سوریه به دلیل سانسور شدید و خفقان امنیتی دولت خودخوانده الجولانی در محافل رسانه‌ای کم‌رنگ است. اما محور شرارت برای سوریه بعد از حملات شدید به لبنان نقشی را در حال بازتعریف است که اگر بتوانند درگیری جدیدی در محور سوریه و لبنان ایجاد کنند.

از سوی دیگر مردم سوریه در این چند ماه که از حکومت الجولانی می‌گذرد، بر اساس اخبار درزکرده در شرایط سخت معیشتی و امنیتی و اشغالگری رژیم صهیونیستی در سایه سکوت دولت حاکم بر سوریه به سر می‌برند، از این رو جوانان سوریه در این ایام تحرکاتی در قالب اعلام موجودیت گروه مقاومت جوانان سوری را انجام داده‌اند.

رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۳ فرمودند: «آمریکا به‌دنبال این است که جاپای خودش را در منطقه محکم کند؛ اهدافشان اینها است؛ و زمان نشان خواهد داد که ان‌شاءالله هیچ‌کدام به این هدف‌ها نخواهند رسید. مناطق تصرّف‌شده‌ی سوریه به وسیله‌ی جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد ــ شک نکنید این اتّفاق خواهد افتاد ــ جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد و به توفیق الهی، با حول و قوّه‌ی الهی آمریکا هم به وسیله‌ی جبهه‌ی مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد...»

در همین زمینه خبرنگار ابنا با تعدادی از بانوان فرهیخته سوری که به دلایل امنیتی اسامی مستعار آن‌ها مطرح می‌شود به گفت‌وگو پرداخته است:

ابنا: لطفا درباره شرایط شیعیان در سوریه و شرایط و جو سیاسی موجود در این کشور توضیح دهید.

بانو بنت‌الزهرا فعال فرهنگی و قرآنی: شیعیان در سوریه در مقایسه با سایر مذاهب، اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دهند، مسئله شیعیان در سوریه، به ویژه از آغاز جنگ در سال ۲۰۱۱، با دفاع ایران از مردم بی‌گناه در برابر تجاوزات داعش مرتبط بوده است. بنابراین، تنش‌های فرقه‌ای قابل توجهی به دلیل جنگ و تأثیر متقابل عوامل سیاسی و مذهبی به وجود آمد.

بسیاری از روستاهای شیعه‌نشین به دلیل این ارتباطشان در مناطق درگیری یا محاصره قرار گرفتند. با این حال، پس از جنگ طولانی و سقوط رژیم سابق، و طبق تحولات اخیر، وضعیت سیاسی عمومی در سوریه تحت حاکمیت یک حکومت انتقالی جدید وابسته به الجولانی قرار دارد. بین دولت جدید و برخی مناطق شیعه‌نشین در استان‌ها تنش وجود دارد.

برای مثال مناطقی چون حمص، المزرعه و به‌طور کلی، در سایر شهرهای بزرگ ثبات نسبی وجود دارد، اگرچه آدم‌ربایی و قتل کاملاً از آنها دور نیست..اما در مورد کفریا و فوعه، این دو شهر تقریباً از سال ۲۰۱۵ در طول جنگ تحت محاصره شدید بوده‌اند. در سال ۲۰۱۷، ساکنان به عنوان بخشی از توافق تخلیه گسترده، آنجا را ترک کردند. ساکنان این دو شهر در مناطق مختلف سوریه (به‌ویژه دمشق و حومه آن) آواره شده‌اند.خود روستاها اکنون در مناطقی قرار دارند که قبلاً تحت کنترل گروه‌های مخالف بودند و تا به امروز، بازگشت ساکنان همچنان پیچیده یا به تعویق افتاده است. مشکلاتی مربوط به وضعیت امنیتی، حضور جناح‌ها و جنگجویان خارجی در مجاورت ادلب و همچنین سایر اختلافات سیاسی همچنان وجود دارد .

ام‌فاطمه دیگر بانوی فرهیخته سوری می‌گوید؛ اخیرا شرایط زندگی شیعیان در شهر حمص خوب نیست و یک محله را تخلیه کردند تا خانه هایشان را تخریب کنند و ساکنین این محله را از منازلشان بیرون‌کردند. به هر حال شیعیان در سوریه چه در پایتخت و چه در استان های سوریه شرایطی خوبی ندارند و همیشه احساس ترس از آینده دارند.

ابنا: شهادت رهبر انقلاب و جنگ اخیر آمریکا علیه ایران چه بازتابی در میان مردم در کشورهای عربی و حامی مقاومت و حتی سوریه داشت؟

بنت الزهرا: فقدان رهبر بزرگی مانند آیت الله شهید سید علی خامنه‌ای(رحمت الله علیه)، که در دورانی که ما زندگی می‌کردیم، نماد حمایت و حامی مقاومت بود، طبیعتاً اندوه عظیم، درد عمیق و احساس فقدان بزرگی را به همراه دارد. همچنین احساس نا امنی حس می شود، زیرا او به تمام معنا یک پدر بود.

ممکن است مردم فکر کنند که ایران و مقاومت به نقطه فروپاشی رسیده‌اند، زیرا حضور او برای آنها نشان دهنده پایداری و حمایت بود. اما آنها اشتباه می‌کنند، با وجود غم و اندوه، ما این مسیر را ادامه خواهیم داد و همچنان مبارزه می کنیم. شهادت او، به جای تضعیف ایمان ما، تعهد ما را به مسیر مقاومت تقویت کرده است.

احساسی قوی از پیروزی داریم که از طریق خون پاک آنها حاصل شده و می شود و اگر بخواهیم در مورد کشورهایی که پس از شهادت ایشان از ایران حمایت کردند صحبت کنیم، جنبش مقاومت به یک نفر محدود نمی‌شود؛ بلکه برعکس، به ما انگیزه بیشتری برای جهاد و فداکاری می‌دهد.

اما تاثیر این شهادت در سوریه باید بگویم؛ پس از سقوط رژیم اسد، حکومت فعلی از محور مقاومت فاصله گرفت، به خصوص که الجولانی مخالف جمهوری اسلامی ایران است. اما رزمندگان شریف مقاومت در این مسیر ثابت قدم مانده و از آن منحرف نمی شوند و ما به این مسیر ادامه خواهیم داد.

ام فاطمه : شهادت رهبر انقلاب برای مردم حامی مقاومت خیلی سنگین و سخت بود و تا امروز خیلی ها باور نمی کنند که این اتفاق افتاده اما خواست تمام مردم آزاده جهان گرفتن انتقام خون رهبر شهید ما است و این خواسته شیعیان سوریه نیز هست.

زینب سالم بانوی دیگر سوری گفت: خبر شهادت رهبر معظم انقلاب، خبری عادی نبود، بلکه شوکی واقعی بود و تأثیراتی بر جای گذاشت، چرا که تظاهرات محکومیت در برخی از کشورهای خلیج فارس که مردمشان به دلیل موضع حمایتی از جمهوری اسلامی ایران از سرکوب و ارعاب رنج می‌برند، به راه افتاد.

ملت‌های عرب خطر پروژه آمریکایی و نقش پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را درک کردند

در مورد سوریه، ابراز ناراحتی یا خشم از جانب مردم به دلیل سرکوب و تروریسمی که مقامات دمشق علیه حامیان محور مقاومت اعمال می‌کنند، بسیار دشوار است. با این حال، نکته قابل توجه این است که ملت‌های عرب شروع به درک خطر پروژه آمریکایی و نقش پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای خلیج فارس کرده‌اند و از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مبارزه مردم فلسطین و لبنان قدردانی می‌کنند، در حالی که حاکمان عرب، مظلومان غزه را رها کرده‌اند.

ابنا: رهبر شهید انقلاب در سخنان خود اظهار امیدواری کرده بودند که سوریه به دست جوانان سوریه آزاد خواهد شد، شما چه نشانه‌هایی را از این پیش‌بینی در حوزه میدانی و عملی می‌بینید؟

بنت الزهرا: به نظر من روزی فرا خواهد رسید که هر آنچه رهبر فقید درباره آزادی سوریه گفته بود، محقق خواهد شد. گواه آن، گفته‌ی بانوی من سیده زینب(سلام الله علیها) خطاب به یزید است: «به خدا سوگند، هرگز یاد ما را پاک نخواهی کرد.» و او حقیقت را گفت و یاد و راه ایشان همچنان باقی است.

در سوریه جوانان شریف و رزمندگان مقاومت هستند که در مسیر مقاومت و شهادت ثابت قدم مانده‌اند. ان‌شاءالله شرایط مناسب برای قیام، ادامه مبارزه و رسیدن به پیروزی برای آنها پیش خواهد آمد. خداوند متعال می‌فرماید: «و خداوند قطعاً کسانی را که او را یاری می‌کنند، یاری خواهد کرد.» پیروزی در راه است، حتی اگر زمان ببرد»

ام فاطمه دیگر بانوی سوری گفت: امیدواری رهبر شهید انقلاب درباره سوریه حتما محقق می شود و در حال حاضر در بعضی از مناطق سوریه اعتراضاتی ایجاد شده که نسبت به وضعیت نا امنی و نامسب معیشت معترض هستند.

زینب سالم گفت: با وجود تمام فشارهای اعمال شده توسط رژیم تروریستی در سوریه، جوانان سوری هنوز هم قاطعانه معتقدند که اسرائیل دشمن است و در واقع، برخی جنبش‌ها برای مخالفت با حمایت دولت فعلی سوریه از صهیونیست‌ها در پروژه توسعه‌طلبانه‌شان در جنوب سوریه، شروع به اعلام موجودیت کرده‌اند.

ابنا: اگر بخواهید درباره بحران سوریه که از ۲۰۱۱ آغاز شد توضیح مختصری بدهید که چه عوامل سیاسی و تبلیغاتی در کشاندن سوریه به بحران موثر بودند چه عواملی را موثر می‌دانید؟

بنت الزهرا: وقایع سال ۲۰۱۱ با اعتراضات داخلی به شرایط اقتصادی و سیاسی آغاز شد، اما به دلیل مداخلات خارجی و حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی از برخی گروه‌های مخالف، به سرعت به یک درگیری مسلحانه تبدیل شد. هدف از این کار، تغییر جایگاه منطقه‌ای سوریه و تضعیف آن به عنوان بخشی از محور مقاومت بود.

رسانه‌های وابسته به محور غربی و عربی نیز در تعمیق اختلافات و سیاسی کردن وقایع نقش داشتند.نتیجه این شد که بحران از یک مشکل داخلی به یک درگیری منطقه‌ای گسترده در خاک سوریه تبدیل شد.البته اکثر مردم سوریه اهل سنت هستند، در حالی که رژیم علوی بود و توسط ایران و حزب‌الله حمایت می‌شد.

ابنا: بعد از روی کار آمدن دولت خودخوانده جولانی بسیاری از مردم سوریه برای حفظ جان خود به لبنان پناهنده شدند، از شرایط آوارگان سوری در لبنان چه اطلاعاتی دارید.

بنت الزهرا: تقریباً یک تا یک و نیم میلیون پناهنده سوری پس از جنگ در لبنان حضور دارند. به دلیل بحران اقتصادی و جنگ در لبنان، فشار بر پناهندگان و همچنین بر مقاومت و حزب‌الله وارد شده است.

دولت لبنان شروع به تشدید مقررات و رویه‌های قانونی برای اقامت و اشتغال و همچنین افزایش الزامات اقامت برای برخی از گروه‌ها کرده است.

کارزارهایی برای کنترل کارگران بدون مدرک در حال انجام است. پس از سقوط رژیم، بازگشت نسبی پناهندگان به سوریه در قالب گروه‌های سازمان‌یافته آغاز شد، اما بسیاری از شیعیان سوریه وارد لبنان شدند. در سطح شخصی، تجربه رفتن به لبنان را دارم که به دلیل بدرفتاری ارتش لبنان، که یکی از بدترین و دشوارترین تجربیات من بود به ایران سفر کردم.

ام فاطمه ؛ برخی از آوارگان از روی ناچاری چندین ماه در لبنان مانده‌اند. بدرفتاری‌ها عموماً کاملاً آشکار و عمیقاً نگران‌کننده است. وضعیت پناهندگان سوری در لبنان بسیار دشوار است و کمک‌ها کمیاب است. آوارگان سوری در لبنان شرایط خوبی ندارند و بیشتر شان مجبور شدند به سوریه بازگردند.

..................

پایان پیام