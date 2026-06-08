به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ممنوعیت کامل دریانوردی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ خبر داد و اعلام کرد: تمامی تحرکات دشمن را از لحظه صدور این بیانیه، هدفی نظامی برای نیروهای مسلح خود قلمداد می‌کنیم.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ورود کامل یمن و انصار الله به مبارزه با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و اراضی اشغالی خبر داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: ما ممنوعیت کامل کشتیرانی علیه دشمن در دریای سرخ را اعلام و تأکید می‌کنیم هرگونه تحرکات صهیونیستی اهداف نظامی نیروهای ما خواهد بود. تشدید تنش با تشدید تنش پاسخ داده خواهد شد و عملیات ما رو به گسترش و همسو با شرایط جنگ و با مشارکت محور جهاد و مقاومت خواهد بود.ما یک سری موشک را به اهداف حساس دشمن صهیونیستی در تل‌آویو شلیک کردیم و این موشک‌ها با دقت به اهداف موردنظر اصابت کرد.

المسیره به نقل از یحیی سریع اعلام کرد: ما بر حق ملت ما و ملت‌های امت آزاده خود برای مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل تأکید می‌کنیم. ما در برابر محاصره ظالمانه علیه ملت خود و ملت‌های محور جهاد و مقاومت دست بسته نمی‌مانیم.

یحیی سریع گفت: تمام تلاش‌های دشمن با شکست مواجه خواهد شد و تا زمانی که تجاوز و محاصره ادامه دارد عملیات ما ادامه خواهد داشت.

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