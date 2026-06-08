ولایت، شاهرگ دین خدا است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید صادق میرشفیعی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: ولادتها، شهادتها و مناسبتها ایاماللهی هستند که شیعیان اهلبیت(ع) با تشکیل مجالس و بیان معارف زمینه لازم برای کسب معارف بیشتر و تقرب بیشتر نزد خداوند متعال را فراهم میکنند.
وی افزود: تمسک و اعتراف به ولایت اولیای خدا و پذیرفتن محبت، ولایت و امامت به فرستادگان خداوند شاهرگ دین خدا و بزرگترین حسنهای است که ما میتوانیم انجام دهیم و بهتنهایی میتواند موجب نجات امت باشد، همانطور که بزرگترین گناه قبولنداشتن ولایت است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها اضافه کرد: کسی که این حسنه را در روز قیامت داشته باشد از آتش جهنم در امان است و هر کسی که انکار ولایت را داشته باشد، خداوند او را با صورت به آتش دوزخ میاندازد و این جزای کسانی است که منکر ولایت هستند.
وی با اشاره به اینکه اتصال ولایی داشتن با امیرالمؤمنین(ع) از فرزند ایشان بودن مهمتر است و این بشارت بزرگتری برای اهل ولایت است، مطرح کرد: کسی که ولایت امیرالمؤمنین(ع) را پذیرفته باشد بزرگترین گوهر دنیا و آخرت نصیبش خواهد شد.
میرشفیعی با بیان اینکه در روایات میخوانیم که در روز عید غدیر ولایت و محبت امیرالمؤمنین(ع) را قبول نکردند جز افرادی که خدا حفظشان کرده بود، عنوان کرد: اکثر امامزادگان ایران نسلشان به موسی بن جعفر(ع) میرسد و همه آنها بر امامت و ولایت تأکید داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه کسی که منهای ولایت به قیامت بیاید تمام اعمالش نابود است، خاطرنشان کرد: امام صادق(ع) فرمودند کسی که ولایت امیرالمؤمنین(ع) را نپذیرفته باشد انتظار ثواب از خداوند را نباید داشته باشد.
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