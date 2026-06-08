به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ معاون ارتباطات و بین الملل المصطفی در این گردهمایی تأکید کرد که روحانیون برای تأثیرگذاری در دنیای امروز، نیازمند بازنگری در ابزارهای سنتی و بهرهگیری از مفاهیم نوین روایتی هستند.
نسل جدید و هویت دیجیتال
وی با اشاره به ظهور نسلی که در فضای سایبر متولد شده و رشد کرده است، اظهار داشت: این نسل دارای هویت دیجیتالی است. این مخاطبان ویژگیهایی متمایز دارند؛ آنها منتقد، کمحوصله و به دنبال دریافت پاسخهای کوتاه، مستند و سریع (اصطلاحاً ساندویچی) هستند.
حجت الاسلام والمسلمین قنبری تأکید کرد که در کنار تبلیغ سنتی و روضهخوانی، باید یک پیوست نسل جدید برای فعالیتهای فرهنگی تعریف کرد که محور آن شناخت «روایت، ضد روایت و فراروایت» باشد.
تبیین روایت، ضد روایت و فراروایت
معاون ارتباطات و بین الملل المصطفی ادامه داد: روایت به عنوان واسطهای بین رخداد و مخاطب تعریف می شود که هدف آن بازگویی صحیح واقعیت است. در مقابل، ضد روایت قرار دارد که شامل روایتهای ناصواب و جعلی است که توسط رقبا برای تأثیرگذاری بر ذهن جوانان، به عنوان اصلیترین ساکنان فضای مجازی ساخته میشود.
وی در تبیین مفهوم فراروایت اظهار داشت: فراروایت، داستانی کلان و بافتی سیستماتیک اعم از سیاسی، فرهنگی یا تمدنی است که روایتها در درون آن شکل میگیرند. فراروایت داستانی در پس داستانها است که به خردهروایتها معنا میدهد.
غربشناسی و غدیر به مثابه فراروایت
حجت الاسلام والمسلمین قنبری با ارائه مثالهای کاربردی بیان کرد: اگر مبلغان بتوانند غربشناسی را به عنوان یک فراروایت تبیین کنند، تحلیل مفاهیمی چون لیبرالیسم، استعمار و فمینیسم برای مخاطب بسیار آسانتر خواهد شد. غدیر و نظریه ولایت فقیه را فراروایتهایی هستند که میتوانند پاسخگوی بسیاری از شبهات و مسائل امروز باشند.
الگوی عاشورا در بازسازی روایت
وی با استناد به واقعه عاشورا، آن را فراروایتی دانست که بسیاری از مشکلات را حل میکند و تصریح کرد: حضرت زینب (سلاماللهعلیها) بزرگترین راوی کربلا بود که با عبارت «ما رأیتُ الا جمیلاً»، نه واقعیتِ فاجعه انسانی را انکار، بلکه آن را بازسازی و در قالبی حماسی ارائه کرد.
مقابله با جنگ ترکیبی و اقتصادی
معاون ارتباطات و بین الملل المصطفی در پایان به موضوع جنگ اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حالی که دشمن فراروایتی مبنی بر فروپاشی اقتصاد ایران ارائه میدهد، ما باید با انتخاب فراروایت درست، یعنی جنگ ترکیبی همه جانبه، واقعیتها را بازخوانی کنیم. در این چارچوب، اقتصاد مقاومتی نسخه بدل و پاسخ هوشمندانهای به روایتهای دشمن است. انتخاب فراروایت درست بر اساس زمان، مکان و نوع مخاطب، حیاتیترین وظیفه مبلغان در عصر حاضر است.
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