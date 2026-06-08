به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اکران تازهترین قسمت از مجموعه مستند «ماجرای جنگ ۲» به روایت جواد موگویی، پژوهشگر و مستندساز، روز دوشنبه ۱۸ خردادماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این برنامه مستند «ماجرای جنگ ۲» باحضور حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی سوره، محمدرضا باقری مدیر روابط عمومی حوزه هنری، امیررضا مافی مدیر مرکز انیمیشن سوره، امیرحسین شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی سوره، سیدحسام حسینی مدیر مرکز آموزش حوزه هنری، مصطفی مومنیراد مدیر مرکز معماری اسلامی، محمد زرویینصرآباد مدیر موسسه نام، حسین حقیقی خواننده و جمعی از اهالی هنر و اصحاب رسانه اکران شد.
این قسمت از مجموعه «ماجرای جنگ ۲» به یکی از جنایتهای جنگی بزرگ و کمتر روایتشده در نخستین روزهای جنگ رمضان در شهر لامرد میپردازد و با بهرهگیری از اسناد، تصاویر آرشیوی و روایت شاهدان، ابعاد مختلف این واقعه را بررسی میکند. این مستند در ادامه تلاشهای پژوهشی و مستندسازی جواد موگویی، به بازخوانی رویدادهای مهم و کمتر دیدهشده دوران جنگ تحمیلی میپردازد و میکوشد زوایای مغفولمانده این رخدادها را برای مخاطبان روایت کند.
جواد موگویی پس از اکران این مستند با اشاره به نحوه پوشش رسانهای حادثه لامرد گفت: از همان روز نخست، خط خبری این اتفاق به اشتباه به مسیر دیگری رفت و این تصور شکل گرفت که تنها یک ورزشگاه در شهرستان لامرد هدف قرار گرفته است. همین روایت نادرست باعث شد اصل ماجرا در میان اخبار دیگر، از جمله خبر میناب، گم شود.
وی افزود: به نظر من این حادثه از اتفاق میناب هم پیچیدهتر و دارای ابعاد گستردهتری است. در میناب یک مدرسه هدف قرار گرفته بود، اما در لامرد برای نخستینبار نوعی سلاح مورد آزمایش قرار گرفت. اگر ماه رمضان نبود و مردم در خانههای خود حضور نداشتند، یا اگر محل دیگری مانند بازار هدف قرار میگرفت و یا حمله در ساعت دیگری انجام میشد، احتمال وقوع یک فاجعه بسیار بزرگتر وجود داشت. در آن منطقه به دلیل گرمای شدید هوا، مردم معمولاً پس از ساعت هفت عصر در سطح شهر حضور پیدا میکنند.
این پژوهشگر و مستندساز با انتقاد از کمتوجهی رسانهها به این موضوع اظهار کرد: در طول حدود ۹۰ روز گذشته، تلویزیون تنها یک گزارش دو یا سه دقیقهای همراه با یک فرماندار پخش کرد و پس از آن دیگر پیگیری جدیای صورت نگرفت. به اعتقاد من آن اتفاق رسانهای و مطالبهگری که باید درباره این حادثه شکل میگرفت، رخ نداد.
موگویی ادامه داد: امیدوارم هر فردی که در اختیار خود رسانه، نشریه یا برنامهای دارد، به هر شکلی که میتواند برای روشن شدن ابعاد این موضوع کمک کند تا از این وضعیت خارج شویم.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت پژوهش میدانی در نقاط مختلف کشور گفت: اگر کسی با حوصله به سراغ شهرستانهای مختلف ایران برود، با روایتها و موضوعات مهمی روبهرو خواهد شد. مردم تصور میکردند موشکی که در لامرد اصابت کرده، مشابه همان موشکهایی است که در دیگر نقاط کشور استفاده شده است، در حالی که ماجرا متفاوت بود.
موگویی در پایان خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که دو خبرنگار نیویورک تایمز به این موضوع پرداختند و پرسیدند در این شهرستان چه اتفاقی رخ داده است. اما متأسفانه در داخل کشور کمتر شاهد چنین پیگیریهایی هستیم و حتی صداوسیما نیز آنگونه که باید به این موضوع نپرداخت.
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