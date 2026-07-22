نگرانی از اخراج دانشجویان افغان از خوابگاه دانشگاه پزشکی لاهور؛ درخواست برای حفظ فرصت تحصیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن جهانی دانشجویان افغان (IASA) با انتشار بیانیه‌ای از مسئولان پاکستان و دانشگاه پزشکی کینگ ادوارد لاهور خواست اجرای دستور تخلیه خوابگاه دانشجویان افغان را متوقف کرده و فرصت کافی برای حل مشکلات مربوط به ویزا و اقامت آنان فراهم کنند.

این انجمن اعلام کرده است که تصمیم ناگهانی برای تخلیه خوابگاه‌ها می‌تواند پیامدهای انسانی و آموزشی قابل توجهی برای دانشجویانی داشته باشد که در حال ادامه تحصیل در یکی از مراکز مهم پزشکی پاکستان هستند.

در این بیانیه تأکید شده است که مشکلات اداری و اقامتی نباید باعث توقف تحصیل دانشجویان افغان شود و تصمیم‌های شتاب‌زده ممکن است آینده علمی و حرفه‌ای آنان را با خطر مواجه کند.

انجمن جهانی دانشجویان افغان از دولت پاکستان و مسئولان دانشگاه خواسته است با اتخاذ رویکردی انسانی، زمینه ادامه حضور دانشجویان تا زمان تعیین تکلیف وضعیت اقامت و ویزای آنان را فراهم کنند.

این انجمن همچنین از نهادهای بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، یونسکو، یونیسف و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) خواسته است برای حمایت از دانشجویان افغان و تضمین دسترسی آنان به آموزش، با مقام‌های پاکستانی همکاری کنند.

پاکستان طی سال‌های اخیر یکی از مقصدهای مهم آموزشی برای دانشجویان افغان بوده است؛ به‌ویژه پس از محدودیت‌های گسترده آموزشی در داخل افغانستان، شمار زیادی از جوانان افغان برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های این کشور روی آورده‌اند.

فعالان آموزشی هشدار داده‌اند که افزایش فشارهای اقامتی و مهاجرتی بر دانشجویان افغان می‌تواند دسترسی آنان به آموزش عالی را محدود کرده و به از دست رفتن سرمایه انسانی افغانستان منجر شود.

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