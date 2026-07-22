به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آمیخای الیاهو، وزیر تندروی میراث رژیم صهیونیستی از حزب موسوم به قدرت یهود وابسته به بلوک راست افراطی، امروز در سخنانی مدعیانه گفت که هدف نهایی کابینه اسرائیل، کنترل بر نوار غزه و شهرک‌سازی در آن است.

مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از این وزیر کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد: تایید می‌کنم که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر هنوز این موضوع را در دستور کار قرار نداده اما قطعا این موضوع بررسی می‌شود، در خاورمیانه افکار عمومی این زبان را می‌فهمند.

حزب قدرت یهود به رهبری ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و از دیگر چهره‌های تندروی این رژیم، خواستار اشغال نوار غزه، شهرک‌سازی‌ها در آنجا و آواره کردن فلسطینی‌ها شده است.

رژیم صهیونیستی نوار غزه را در ژوئن ۱۹۶۷ در جریان جنگ ۶ روزه اشغال کرد و در اوت ۲۰۰۵ اجرای طرح خروج از نوار غزه را کلید زد و تمام شهرک‌های اشغالی در نوار غزه را تخلیه و شهرک‌نشینان را از آنجا بیرون کرد.

بر اساس حقوق بین‌الملل، نوار غزه بخشی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده و شهرک‌سازی در مناطق اشغالی مشروعیت قانونی نداشته و نقض قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، پیشتر هزاران شهرک‌نشین صهیونیست به رهبری وزرایی از جمله بن‌گویر، یکشنبه با برپایی تظاهراتی در طول مرز نوار غزه، خواستار شهرک‌سازی در نوار غزه شدند.

این رویکردها با طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی از نوار غزه و عدم اشغال آن و یا کوچاندن فلسطینی‌ها از آنجا مطابقت ندارد.

در متن طرح ترامپ درباره غزه ادعا شده است که «هیچ‌کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد، کسانی که مایل به ترک آنجا هستند، آزاد خواهند بود که این کار را انجام دهند و آزادی بازگشت نیز خواهند داشت، ما مردم را به ماندن تشویق می‌کنیم و به آنها فرصت می‌دهیم تا غزه‌ای بهتر بسازند، اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه نخواهد کرد، نیروهای اسرائیلی طبق استانداردها، نقاط عطف و جدول زمانی عقب‌نشینی خواهند کرد.»

با اینکه از اکتبر ۲۰۲۵ توافق آتش‌بس به عنوان بخشی از این طرح امضا شد، اسرائیل همچنان با کشتار فلسطینی‌ها و زخمی کردن روزانه آنها و همچنین محدود کردن ورود کمک‌های بشردوستانه و گسترش کنترل خود از ۵۳ درصد از کل مساحت تحت توافق به ۷۰ درصد، به نسل‌کشی ادامه می‌دهد.

رژیم صهیونیستی از زمان آغاز نسل‌کشی در نوار غزه، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۳ هزار نفر دیگر را زخمی کرده است، علاوه بر این، ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی در نوار غزه به طور گسترده تخریب شده‌اند.

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