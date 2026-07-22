زمان به نفع ایران است؛ آمریکا تا یک ماه دیگر مهمات کافی برای ادامه جنگ ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریک سانچز، خبرنگار آمریکایی، در بررسی توان عملیاتی ارتش ایالات متحده در رویارویی با ایران، مدعی شد که سرعت بمباران‌های اخیر واشنگتن، پایداری طولانی‌مدتی ندارد. وی پیش‌بینی کرد که با روند فعلی مصرف مهمات، آمریکا احتمالاً تنها ۳۰ روز دیگر توان ادامه این سطح از عملیات را خواهد داشت و سپس با کمبود شدید تسلیحات روبه‌رو می‌شود.

این خبرنگار دلیل این وضعیت بحرانی را ارسال گسترده تسلیحات به اوکراین و نقاط دیگر جهان دانست و تصریح کرد: «ما از نظر تسلیحاتی کم می‌آوریم، چون دیگر چیزی نداریم.»

سانچز در بخش دیگری از تحلیل خود، به فساد سیستماتیک در صنایع دفاعی آمریکا اشاره کرد و پیمانکاران نظامی را متهم کرد که طی چندین دهه با دریافت مبالغ کلان در ازای تولید تعداد محدودی از محصولات، دولت و مردم آمریکا را فریب داده‌اند.

وی با مقایسه هزینه‌های جنگی، تأکید کرد که ایالات متحده در یک «بازی بازنده» قرار گرفته است؛ چرا که در حالی که واشنگتن میلیون‌ها دلار برای ساخت هر رهگیر پاتریوت هزینه می‌کند، ایران پهپادهایی با قیمت‌های بسیار پایین (بین ۸ تا ۲۰ هزار دلار) تولید می‌کند که توازن هزینه‌ای را به شدت به نفع تهران تغییر داده است.

در پایان، ریک سانچز هشدار داد که ایالات متحده در این میدان بسیار عقب افتاده است و تأکید کرد که «زمان به نفع ایران است و این وضعیت به هیچ وجه به نفع دونالد ترامپ نخواهد بود.»

...............

پایان پیام/