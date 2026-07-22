  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

سانچز:

زمان به نفع ایران است؛ آمریکا تا یک ماه دیگر مهمات کافی برای ادامه جنگ ندارد

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۸
کد مطلب: 1843713
زمان به نفع ایران است؛ آمریکا تا یک ماه دیگر مهمات کافی برای ادامه جنگ ندارد

ریک سانچز، خبرنگار آمریکایی، در تحلیلی تکان‌دهنده از وضعیت نظامی ایالات متحده، هشدار داد که آمریکا به دلیل تخلیه ذخایر تسلیحاتی در درگیری‌های جهانی (از جمله اوکراین) و هزینه‌های سرسام‌آور تجهیزات دفاعی، توان کافی برای تداوم یک جنگ طولانی با ایران را ندارد و در صورت تداوم درگیری‌ها، تنها ظرف ۳۰ روز دیگر با بن‌بست تسلیحاتی مواجه خواهد شد. وی با اشاره به فساد سیستماتیک در صنایع دفاعی آمریکا و توازن هزینه‌ای به نفع ایران، تأکید کرد که «زمان به نفع ایران است و این وضعیت به هیچ وجه به نفع دونالد ترامپ نخواهد بود.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریک سانچز، خبرنگار آمریکایی، در بررسی توان عملیاتی ارتش ایالات متحده در رویارویی با ایران، مدعی شد که سرعت بمباران‌های اخیر واشنگتن، پایداری طولانی‌مدتی ندارد. وی پیش‌بینی کرد که با روند فعلی مصرف مهمات، آمریکا احتمالاً تنها ۳۰ روز دیگر توان ادامه این سطح از عملیات را خواهد داشت و سپس با کمبود شدید تسلیحات روبه‌رو می‌شود.

این خبرنگار دلیل این وضعیت بحرانی را ارسال گسترده تسلیحات به اوکراین و نقاط دیگر جهان دانست و تصریح کرد: «ما از نظر تسلیحاتی کم می‌آوریم، چون دیگر چیزی نداریم.»

سانچز در بخش دیگری از تحلیل خود، به فساد سیستماتیک در صنایع دفاعی آمریکا اشاره کرد و پیمانکاران نظامی را متهم کرد که طی چندین دهه با دریافت مبالغ کلان در ازای تولید تعداد محدودی از محصولات، دولت و مردم آمریکا را فریب داده‌اند.

وی با مقایسه هزینه‌های جنگی، تأکید کرد که ایالات متحده در یک «بازی بازنده» قرار گرفته است؛ چرا که در حالی که واشنگتن میلیون‌ها دلار برای ساخت هر رهگیر پاتریوت هزینه می‌کند، ایران پهپادهایی با قیمت‌های بسیار پایین (بین ۸ تا ۲۰ هزار دلار) تولید می‌کند که توازن هزینه‌ای را به شدت به نفع تهران تغییر داده است.

در پایان، ریک سانچز هشدار داد که ایالات متحده در این میدان بسیار عقب افتاده است و تأکید کرد که «زمان به نفع ایران است و این وضعیت به هیچ وجه به نفع دونالد ترامپ نخواهد بود.»

...............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha