به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با برخی از مراجع عظام تقلید و علمای حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها که با آیت الله العظمی سبحانی، آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله گلپایگانی برگزار شد، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گزارشی مبسوط از مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با تشریح روند احیای موقوفات و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های وقف، به اقدامات گسترده سازمان در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: سازمان اوقاف در سال‌های اخیر تلاش کرده است با ورود به عرصه‌های نوین اقتصادی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه افزایش بهره‌وری موقوفات و تحقق هرچه بهتر نیات واقفان را فراهم سازد.

وی همچنین بخشی از فعالیت‌های اقتصادی سازمان را در حوزه تکمیل زنجیره‌ها در صنایع غذایی برشمرد و به سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در بخش‌های کشاورزی، دامداری، آبزی‌پروری و صنایع وابسته اشاره کرد. رئیس سازمان اوقاف تأکید کرد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی موقوفات، علاوه بر حفظ و صیانت از سرمایه‌های وقفی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در سازمان اوقاف در بخش دیگری از گزارش خود، به تشریح فعالیت‌های گسترده قرآنی، فرهنگی و اجتماعی این سازمان پرداخت و اظهار داشت: برگزاری مسابقات و محافل قرآنی، توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و دینی و اجرای طرح‌های مختلف اجتماعی در راستای عمل به نیات واقفان از جمله مأموریت‌های مهم سازمان اوقاف به شمار می‌رود.

وی همچنین از اجرای طرح‌های حمایتی متعدد توسط این سازمان خبر داد و به اقداماتی نظیر کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، حمایت از اقشار نیازمند، اجرای طرح «قرار دوازدهم» و سایر برنامه‌های اجتماعی و خیرخواهانه اشاره کرد که با بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات در سراسر کشور به اجرا درآمده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه موقوفات مرتبط با حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: سازمان اوقاف در سال‌های اخیر با همکاری و هماهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، برنامه گسترده‌ای را برای احیاء، ساماندهی و بهره‌برداری بهینه از رقبات و موقوفات حوزوی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این اقدامات با رعایت کامل مفاد وقف‌نامه‌ها، زیر نظر هیئت امنای موقوفات حوزوی و با هدف تحقق دقیق نیات واقفان انجام می‌شود.

در ادامه این دیدارها، مراجع عظام تقلید ضمن استماع گزارش رئیس سازمان اوقاف، از فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف تقدیر کردند.

مراجع عظام، تلاش‌های سازمان اوقاف در احیای موقوفات، بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های اقتصادی وقف، ورود به عرصه‌های دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های تولیدی را ارزشمند و قابل توجه دانسته و بر استمرار این رویکرد تأکید کردند.

آنان همچنین از نقش مؤثر سازمان اوقاف در حمایت از حوزه‌های علمیه، گسترش فرهنگ وقف، توسعه فعالیت‌های قرآنی، ترویج معارف اسلامی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تقدیر کرده و این اقدامات را در راستای تحقق اهداف والای وقف و پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی ارزیابی نمودند.

این دیدارها در فضایی صمیمی و همراه با تبادل نظر درباره ظرفیت‌های پیش‌روی وقف و نقش آن در پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور برگزار شد و بر ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت عظیم موقوفات برای خدمت به مردم، تقویت فعالیت‌های دینی و حمایت از نیازمندان تأکید گردید.

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