انتصاب مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران طی حکمی «احسان قاسمی» را به عنوان «مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت» منصوب کرد.

متن حکم دکتر سید احمد موسوی به شرح زیر است:

جناب آقای احسان قاسمی

سلام علیکم

نظر به تعهد، تخصص وتجارب ارزشمند و علاقمندی جنابعالی به جامعه ایثارگری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به استناد ماده (۶۳) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بنابر پیشنهاد معاون محترم فرهنگی و آموزشی، به موجب این حکم به سمت: «مدیرکل دبیرخانه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و در ذیل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و با تکیه بر دانش و تجربه خویش در ارتقای سطح اقدامات و اجرای برنامه‌ها و اهداف مورد نظر در چارچوب قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

توفیقات جنابعالی را از درگاه پروردگار متعال مسالت دارم.

سید احمد موسوی

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