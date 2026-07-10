به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان با صدور بیانیهای به مناسبت خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این رویداد بزرگ را گرامی داشت.
متن کامل بیانیه:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾
بیتردید ما پیامبران خود و مؤمنان را یاری میکنیم در زندگی دنیا و روزی که شهدا قیام میکنند.
حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در ۹ حوت (اسفند) ۱۴۰۴ در اثر حملات تجاوزکارانه هوایی آمریکا و اسرائیل در آغازین روز جنگ رمضان به شهادت رسید و امروز ۱۴۰۵/۴/۱۹ به خاطر ازدحام جمعیت با یک روز تأخیر از برنامه قبلاً اعلامشده، در مشهد مقدس در حرم رضوی به خاک سپرده شد.
شکی نیست که عزت و ذلت به دست خداوند است «تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ». یک هفته وداع و تشییع پیکر امام خامنهای(ره) در تهران، قم، کربلا، نجف و مشهد از سوی دهها میلیون انسان عاشق، با آه و سوز و ناله، آنچنان با شکوه بود که خوراک نشریات همه رسانهها در سطح بینالمللی گردیده و موجب اعجاب و حیرتزدگی دشمنان شد. ترامپ به صراحت گفت: «فکر نمیکردم او این همه محبوبیت داشته باشد.» این تشییع سرانجام به حیث «تشییع بینظیر تاریخ» ثبت گردید.
دستاوردهای عظیم نظام اسلامی که ایران را در جایگاه قدرت جهانی قرار داده است، بیتردید یکی از مصادیق «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا» میباشد که با رهبریهای داهیانه امامین انقلاب تحقق یافته است و در «یَوْمَ یَقُومُ الْأَشْهَادُ» نیز در کنار شهدا، یار و یاور صاحبالزمان(عج) خواهند بود.
مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام المجاهدین آیتاللهالعظمی امام خامنهای و آرزوی ادامه راه امام عزیز، از خداوند قادر متعال استدعا دارد با تعجیل ظهور حضرت حجت ابن الحسن، مهدی موعود(عج) ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، زمینه حاکمیت دین الله را در زمین خدا فراهم نماید تا با رهایی از شر مستکبران زورگو، شاهد حکومت صالحان، صلح جهانی و گسترش عدالت در سراسر گیتی باشیم انشاءالله.
۱۴۰۵/۴/۱۹
سید حسین عالمی بلخی
رئیس مجمع محبان اهلبیت(ع)
و رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان
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