به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوهی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) و اعضای شهید خانواده ایشان، با حضور اندیشمندان، شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی در شهر خولنای بنگلادش برگزار شد.
این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قرائت دعای فرج حضرت ولیعصر(عج) و دعا برای عزت و سربلندی جهان اسلام آغاز شد.
دکتر شاهجلال، استاد گروه زبان فارسی دانشگاه خولنا، با اشاره به شخصیت و راه رهبر شهید اظهار داشت: جرم رهبر شهید چه بود؟ آیا جز دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم، گناه دیگری داشت؟ از ایشان خواسته شد که از صحنه کنار برود، اما ایشان ترجیح داد جان خود را در راه آرمانهای الهی فدا کند و به مقام شهادت برسد.
وی با مقایسه راه رهبر شهید با نهضت عاشورا افزود: همانگونه که امام حسین(ع) برای زنده نگه داشتن اصل امر به معروف و نهی از منکر جان خود را فدا کرد، رهبر شهید نیز همان مسیر را با استقامت ادامه داد و هرگز در برابر زورگویی و استکبار تسلیم نشد.
این استاد دانشگاه همچنین با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، گفت: حمله به بیمارستانها، مراکز آموزشی و کشتار مردم بیدفاع، نمونهای آشکار از جنایت علیه بشریت است.
در بخش دیگری از مراسم، جلالالدین، فعال اجتماعی، با بیان خاطرهای از آشنایی خود با مراسمهای مذهبی شیعیان گفت: از سال ۱۹۸۰ میلادی و پس از مشاهده یکی از مراسمهای عزاداری، ارتباط من با حسینیه خولنا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، کشتار گسترده کودکان فلسطینی را محکوم کرد.
رهبر شهید شخصیتی انقلابی و حامی مظلومان بود
دکتر ذاکر حسین، دادستان دادگاه خولنا، در سخنانی رهبر شهید را شخصیتی انقلابی و حامی مظلومان توصیف کرد و گفت: ایشان با اقتدا به مکتب امام حسین(ع)، به جهانیان نشان داد که اسلام همواره در کنار مظلومان و در برابر ستمگران قرار دارد. وی افزود: جامعه حقوقی و وکلای خولنا حملات علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردهاند و اگرچه برخی دولتهای اسلامی در برابر ایران موضع گرفتهاند، اما ملتها و امت اسلامی همچنان حامی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت هستند.
مولوی عبدالرشید، رئیس پیشین مدرسه عالی دولتی داکا، با بیان ارادت خود به رهبر شهید اظهار داشت: اگر خداوند از من بپرسد برای اسلام چه کردهای، خواهم گفت که آیتاللهالعظمی سید علی حسینی خامنهای(ره) را از صمیم قلب دوست داشتم و در مراسم بزرگداشت و سوگواری ایشان حضور یافتم. وی با اشاره به آثار علمی رهبر شهید افزود: پس از مطالعه تفسیر سوره تغابن که از ایشان به یادگار مانده، شگفتزده شدم. در طول عمر خود کمتر مفسری را با چنین عمق علمی و نگاه دقیق قرآنی دیدهام.
مولوی عبدالرحمن، از فعالان فرهنگی بنگلادش، با اشاره به نقش رهبر شهید در تقریب مذاهب اسلامی گفت: آیتاللهالعظمی خامنهای(ره) نقش مهمی در تقویت وحدت شیعه و سنی ایفا کرد و همواره امت اسلامی را به همبستگی و همدلی فرا میخواند.
عبدالقدوس، عضو شورای جماعت اسلامی بنگلادش خولنا، اظهار داشت: آیتاللهالعظمی خامنهای(ره) بزرگترین شهید، برجستهترین رهبر و یکی از ممتازترین دولتمردان عصر حاضر بود. هرچند ایشان به شهادت رسید، اما آرمانها، ارزشها و اصول انقلاب اسلامی ایران هیچگونه تغییری نکرد. وی افزود: رهبر شهید با تقدیم جان خود و اعضای خانوادهاش ثابت کرد که اسلام هرگز در برابر ستمگران سر تسلیم فرود نمیآورد و همواره در کنار مظلومان خواهد ایستاد.
مولوی ابراهیم فیضالله، رئیس «جمعیت محبین اهلبیت»، با اشاره به درسهای نهضت عاشورا گفت: حادثه کربلا معیار روشنی برای تشخیص حق از باطل است. اگر جنایتها و ستمهای ظالمان را برای نسل جوان بازگو نکنیم، ارزشهای اسلامی به تدریج کمرنگ خواهد شد. وی تأکید کرد: همانگونه که امام حسین(ع) در برابر ظلم ایستاد، امروز نیز وظیفه ماست که در کنار مظلومان قرار بگیریم و در برابر ستمگران سکوت نکنیم.
قاسم شیبان، از مسئولان دفتر رهبر انقلاب اسلامی در تهران، در سخنانی با اشاره به زندگی و مبارزات رهبر شهید گفت: علت دشمنی قدرتهای استکباری با رهبر شهید، ایستادگی قاطع ایشان در برابر سلطهطلبی و استعمار بود. زندگی ایشان بسیار ساده و به دور از تجمل بود و در منزلشان هیچگونه وسایل گرانقیمتی وجود نداشت. همه این ویژگیها نشان میدهد که ایشان همواره در کنار مستضعفان و مدافع حقوق آنان بود.
مهدی مولایی آرانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، اظهار داشت: رهبر شهید از بسیاری از رهبران سیاسی جهان متمایز بود. ایشان هنگام شهادت در اتاق مطالعه خود مشغول تحقیق و مطالعه بود. مطالعات رهبر شهید تنها به علوم دینی محدود نبود، بلکه در حوزههای فلسفه، علوم انسانی و دیگر رشتههای علمی نیز به طور مستمر مطالعه میکرد. اعضای خانواده ایشان که به شهادت رسیدند نیز همگی از قشر فرهنگی و معلم بودند.
سید مصطفی موسوی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، نیز در سخنان خود اظهار داشت: رهبر شهید همواره تأکید میکرد که گرامیداشت یاد شهدا وظیفهای همگانی است؛ زیرا جریانهایی تلاش میکنند فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت را از ذهن و دل مردم پاک کنند.
در پایان این مراسم، حاضران با قرائت دعای پایانی، برای عزت اسلام، وحدت امت اسلامی و علو درجات شهدا دعا کردند.
................
پایان پیام/
نظر شما