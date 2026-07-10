  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

علمای بنگلادش: رهبر شهید با جان‌فشانی خود ثابت کرد اسلام هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمی‌شود

۱۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۰
کد مطلب: 1838364
علمای بنگلادش: رهبر شهید با جان‌فشانی خود ثابت کرد اسلام هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمی‌شود

علمای بنگلادش در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر خولنا، با تأکید بر اینکه آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای با نثار جان خود و اعضای خانواده‌اش نشان داد که اسلام هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمی‌شود، گفتند: ایشان با اقتدا به مکتب امام حسین(ع)، به جهانیان ثابت کرد که اسلام همواره در کنار مظلومان و در برابر ستمگران قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم باشکوهی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) و اعضای شهید خانواده ایشان، با حضور اندیشمندان، شخصیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی در شهر خولنای بنگلادش برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم، قرائت دعای فرج حضرت ولی‌عصر(عج) و دعا برای عزت و سربلندی جهان اسلام آغاز شد.

دکتر شاه‌جلال، استاد گروه زبان فارسی دانشگاه خولنا، با اشاره به شخصیت و راه رهبر شهید اظهار داشت: جرم رهبر شهید چه بود؟ آیا جز دفاع از مظلومان و ایستادگی در برابر ظلم، گناه دیگری داشت؟ از ایشان خواسته شد که از صحنه کنار برود، اما ایشان ترجیح داد جان خود را در راه آرمان‌های الهی فدا کند و به مقام شهادت برسد.

وی با مقایسه راه رهبر شهید با نهضت عاشورا افزود: همان‌گونه که امام حسین(ع) برای زنده نگه داشتن اصل امر به معروف و نهی از منکر جان خود را فدا کرد، رهبر شهید نیز همان مسیر را با استقامت ادامه داد و هرگز در برابر زورگویی و استکبار تسلیم نشد.

این استاد دانشگاه همچنین با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، گفت: حمله به بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و کشتار مردم بی‌دفاع، نمونه‌ای آشکار از جنایت علیه بشریت است.

در بخش دیگری از مراسم، جلال‌الدین، فعال اجتماعی، با بیان خاطره‌ای از آشنایی خود با مراسم‌های مذهبی شیعیان گفت: از سال ۱۹۸۰ میلادی و پس از مشاهده یکی از مراسم‌های عزاداری، ارتباط من با حسینیه خولنا آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین، کشتار گسترده کودکان فلسطینی را محکوم کرد.

 رهبر شهید شخصیتی انقلابی و حامی مظلومان بود

دکتر ذاکر حسین، دادستان دادگاه خولنا، در سخنانی رهبر شهید را شخصیتی انقلابی و حامی مظلومان توصیف کرد و گفت: ایشان با اقتدا به مکتب امام حسین(ع)، به جهانیان نشان داد که اسلام همواره در کنار مظلومان و در برابر ستمگران قرار دارد. وی افزود: جامعه حقوقی و وکلای خولنا حملات علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده‌اند و اگرچه برخی دولت‌های اسلامی در برابر ایران موضع گرفته‌اند، اما ملت‌ها و امت اسلامی همچنان حامی جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت هستند.

مولوی عبدالرشید، رئیس پیشین مدرسه عالی دولتی داکا، با بیان ارادت خود به رهبر شهید اظهار داشت: اگر خداوند از من بپرسد برای اسلام چه کرده‌ای، خواهم گفت که آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(ره) را از صمیم قلب دوست داشتم و در مراسم بزرگداشت و سوگواری ایشان حضور یافتم. وی با اشاره به آثار علمی رهبر شهید افزود: پس از مطالعه تفسیر سوره تغابن که از ایشان به یادگار مانده، شگفت‌زده شدم. در طول عمر خود کمتر مفسری را با چنین عمق علمی و نگاه دقیق قرآنی دیده‌ام.

مولوی عبدالرحمن، از فعالان فرهنگی بنگلادش، با اشاره به نقش رهبر شهید در تقریب مذاهب اسلامی گفت: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(ره) نقش مهمی در تقویت وحدت شیعه و سنی ایفا کرد و همواره امت اسلامی را به همبستگی و همدلی فرا می‌خواند.

عبدالقدوس، عضو شورای جماعت اسلامی بنگلادش خولنا، اظهار داشت: آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(ره) بزرگ‌ترین شهید، برجسته‌ترین رهبر و یکی از ممتازترین دولتمردان عصر حاضر بود. هرچند ایشان به شهادت رسید، اما آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی ایران هیچ‌گونه تغییری نکرد. وی افزود: رهبر شهید با تقدیم جان خود و اعضای خانواده‌اش ثابت کرد که اسلام هرگز در برابر ستمگران سر تسلیم فرود نمی‌آورد و همواره در کنار مظلومان خواهد ایستاد.

مولوی ابراهیم فیض‌الله، رئیس «جمعیت محبین اهل‌بیت»، با اشاره به درس‌های نهضت عاشورا گفت: حادثه کربلا معیار روشنی برای تشخیص حق از باطل است. اگر جنایت‌ها و ستم‌های ظالمان را برای نسل جوان بازگو نکنیم، ارزش‌های اسلامی به تدریج کمرنگ خواهد شد. وی تأکید کرد: همان‌گونه که امام حسین(ع) در برابر ظلم ایستاد، امروز نیز وظیفه ماست که در کنار مظلومان قرار بگیریم و در برابر ستمگران سکوت نکنیم.

قاسم شیبان، از مسئولان دفتر رهبر انقلاب اسلامی در تهران، در سخنانی با اشاره به زندگی و مبارزات رهبر شهید گفت: علت دشمنی قدرت‌های استکباری با رهبر شهید، ایستادگی قاطع ایشان در برابر سلطه‌طلبی و استعمار بود. زندگی ایشان بسیار ساده و به دور از تجمل بود و در منزلشان هیچ‌گونه وسایل گران‌قیمتی وجود نداشت. همه این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که ایشان همواره در کنار مستضعفان و مدافع حقوق آنان بود.

مهدی مولایی آرانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بنگلادش، اظهار داشت: رهبر شهید از بسیاری از رهبران سیاسی جهان متمایز بود. ایشان هنگام شهادت در اتاق مطالعه خود مشغول تحقیق و مطالعه بود. مطالعات رهبر شهید تنها به علوم دینی محدود نبود، بلکه در حوزه‌های فلسفه، علوم انسانی و دیگر رشته‌های علمی نیز به طور مستمر مطالعه می‌کرد. اعضای خانواده ایشان که به شهادت رسیدند نیز همگی از قشر فرهنگی و معلم بودند.

سید مصطفی موسوی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، نیز در سخنان خود اظهار داشت: رهبر شهید همواره تأکید می‌کرد که گرامی‌داشت یاد شهدا وظیفه‌ای همگانی است؛ زیرا جریان‌هایی تلاش می‌کنند فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت را از ذهن و دل مردم پاک کنند.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت دعای پایانی، برای عزت اسلام، وحدت امت اسلامی و علو درجات شهدا دعا کردند.

علمای بنگلادش: رهبر شهید با جان‌فشانی خود ثابت کرد اسلام هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمی‌شود

علمای بنگلادش: رهبر شهید با جان‌فشانی خود ثابت کرد اسلام هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمی‌شود

علمای بنگلادش: رهبر شهید با جان‌فشانی خود ثابت کرد اسلام هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمی‌شود

علمای بنگلادش: رهبر شهید با جان‌فشانی خود ثابت کرد اسلام هرگز در برابر ستمگران تسلیم نمی‌شود

................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha