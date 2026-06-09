علامتی مسئول کمیته خانواده، کودک و نوجوان ستاد تشییع پیکر رهبر شهید شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طی حکمی از سوی سردار سرتیپ پاسدار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران بزرگ و رئیس ستاد برگزاری مراسم آیین وداع و تشییع رهبر شهید، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مسئول «کمیته خانواده، کودک و نوجوان» این ستاد منصوب شد.
در متن این ابلاغ ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت عاشورایی رهبر و قائد شهیدمان و خانواده گرانقدر آن امام شهید و اشاره به سوابق و تجربههای ارزشمند حامد علامتی مدیرعامل کانون، بر ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و توانمندیها برای برگزاری آیینی تاریخی و ماندگار تأکید شده است.
تعامل و همافزایی با نهادهای اجرایی، امدادی و مدیریت شهری در کنار بهرهگیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری، از جمله مأموریتهای ویژه این کمیته برای میزبانی شایسته از خانوادهها و نسل نو در مراسم تشییع پیکر مطهر «سیدالشهدای انقلاب اسلامی» عنوان شده است.
علامتی در این مسئولیت، وظیفه برنامهریزی و مدیریت حضور منسجم کودکان، نوجوانان و خانوادهها را در مراسم تشییع و وداع با قائد شهید بر عهده خواهد داشت.
رئیس ستاد برگزاری این آیین ابراز امیدواری کرده است که علامتی با توکل و استمداد از خداوند تبارک و تعالی و در سایه الطاف حضرت ولی عصر(عج) و پیروی از صراط نورانی حضرت امام خمینی(ره) و قائد شهید و عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت امام سیدعلی خامنهای(ره) و پیروی از فرامین ولی امر مسلمین جهان حضرت آیتاللهالعظمی امام سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) و بهرهگیری از قابلیتها و توانمندیها و در نهایت تعامل، همکاری و همافزایی با تمام نهادها، در جهت انجام مأموریتهای محوله، موفق و مؤید باشد.
برنامهریزی برای حضور کودکان و نوجوانان و خانوادهها در آیین وداع با قائد شهید
در آستانه برگزاری مراسم تاریخی تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی، اولین نشست تخصصی کمیته خانواده، کودک و نوجوان ستاد مرکزی، روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان دبیرخانه این ستاد و به منظور هماهنگی و برنامهریزی فعالیتهای فرهنگی و اجرایی برگزار شد.
در این نشست که در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار شد، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری و مسئول این کمیته، به تبیین نقش کلیدی خانوادهها و حضور آگاهانه کودکان و نوجوانان در این مراسم ملی و مذهبی پرداخت.
در این نشست، اعضای کمیته به بررسی راهکارهای تسهیل حضور خانوادهها، طراحی ایستگاههای فرهنگی و تبیین ابعاد شخصیتی و مجاهدتهای قائد شهید برای نسل امروز در جریان مراسم تشییع پرداختند.
علامتی، مسئول کمیته خانواده، کودک و نوجوان، در این نشست ضمن قدردانی از حسن اعتماد رئیس ستاد برگزاری این برنامه، بر ضرورت همافزایی تمامی دستگاههای عضو برای خلق صحنههای ماندگار از میثاق نسل نو با آرمانهای انقلاب و رهبری تأکید کرد.
مدیرعامل کانون گفت: در جایی که شعار میدادیم «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» و جان ما باید فدای جان رهبر میشد، متاسفانه رهبر عزیزمان با شهادتشان خود را فدای ما کردند؛ بنابراین ما باید با تمام توان و در حالی که داغدار امام شهیدمان هستیم، افتخار خادمی کار را در دست گرفته و به بهترین نحو ممکن آن را به سرانجام برسانیم.
علامتی در ادامه ضمن بیان طرح این موضوع در نشست مشترک شورای معاونان و مدیرانکل کانون پرورش فکری در روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵و تلاش برای برگزاری جلسهها و جمعآوری ایدههای همکاران کانون، از اعضای حاضر خواست پیشنهادهای خود برای هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد را مطرح کنند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری همچنین از برگزاری جلسههای تخصصیتر به منظور بررسی فعالیتهای اجرایی در روزهای آتی خبر داد.
یادآوری میشود این کمیته که متشکل از نمایندگان وزرات آموزش و پرورش، اتحادیه انجمنهای اسلامی، شبکه دو و کودک سیما، هیئتهای مذهبی بنیاد پویانمایی کودکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از اعضای شورای معاونان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، وظیفه راهبری فعالیتهای محتوایی و امدادی ویژه رده سنی کودک و نوجوان را در جریان آیینهای وداع و تشییع بر عهده دارد.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما