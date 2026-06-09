پایان فعالیت دفاتر آیت الله فیاض در افغانستان و سایر کشورها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین محمود فیاض، فرزند ارشد آیت الله العظمی فیاض (ره) پایان فعالیت دفاتر این مرجع فقید شیعه افغانستانی در افغانستان و سایر کشورها را اعلام نمود.



وی با صدور پیامی اعلام کرد که پس از رحلت این مرجع برجسته شیعه، فعالیت تمامی دفاتر ایشان متوقف شده و امور شرعی مقلدان از این پس از طریق دفتر آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی پیگیری خواهد شد.



حجت الاسلام و المسلمین محمود فیاض تأکید کرد از آنجایی‌که لازم است مقلدین ایشان در امور خود به مرجع اعلم رجوع کنند، وجوهات شرعی و مسائل مرتبط با مقلدان مرحوم آیت الله العظمی فیاض، تنها از طریق آیت الله العظمی سیستانی‌ (دام ظله) و دفاتر ایشان دنبال خواهد شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از ابراز همدردی و حمایت مؤمنان، طلاب و ارادتمندان، برای همه ارادتمندان و مقلدان آن فقید سعید آرزوی توفیق و هدایت الهی کرد.

این اعلام پس از سنت رایج «شکستن مهر» (کسر ختم) دفتر مرجع تقلید پس از رحلت صادر شده است. این مراسم دیرینه حوزه علمیه نجف اشرف، که با حضور علما و شخصیت‌های دینی برگزار می‌شود، به معنای پایان رسمی صدور هرگونه حکم، اجازه‌نامه و مکتوب به نام مرجع فقید است و مانع هرگونه سوءاستفاده احتمالی از جایگاه ایشان می‌گردد.

...............

پایان پیام/