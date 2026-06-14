به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در ادامه برنامههای گرامیداشت ارتحال آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، نشستی تخصصی با محوریت بررسی شخصیت علمی، فکری و خدمات اجتماعی این مرجع برجسته جهان تشیع برگزار شد.
در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین برهانی، پژوهشگر و مترجم آثار آیت الله العظمی فیاض، با تسلیت ارتحال این فقیه والامقام، به زندگی پرفرازونشیب وی اشاره کرد و گفت: آیتالله العظمی فیاض از یکی از محرومترین مناطق افغانستان برخاست و با وجود دشواریهای فراوان، مسیر علم و اجتهاد را پیمود و به یکی از عالیترین جایگاههای علمی جهان تشیع دست یافت.
وی با اشاره به شرایط سخت دوران کودکی این مرجع فقید افزود: در منطقه محل زندگی ایشان حتی امکانات ابتدایی آموزشی نیز وجود نداشت و دسترسی به کتاب و منابع علمی بسیار دشوار بود، اما پشتکار و تلاش مستمر، آیتالله العظمی فیاض را به یکی از ارکان اصلی حوزه علمیه نجف اشرف تبدیل کرد.
استاد برهانی همچنین به جایگاه علمی آیتالله العظمی فیاض در حوزه نجف اشاره کرد و گفت: آثار علمی ایشان، بهویژه در حوزه فقه و اصول، جایگاه ویژهای در میان عالمان و پژوهشگران دارد و بسیاری از دیدگاههای نوآورانه وی در مسائل مستحدثه، حقوق بشر، جایگاه زن در نظام اسلامی و بانکداری اسلامی مورد توجه محافل علمی قرار گرفته است.
وی «المباحث الاصولیه» در ۱۵ جلد و «محاضرات فی أصول الفقه» را از مهمترین آثار علمی آیتالله العظمی فیاض برشمرد و تأکید کرد که برخی دیدگاههای فقهی ایشان به دلیل نوآوری و رویکرد اعتدالی، در مجامع علمی جهان اسلام مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این نشست، محمدعلی حسینی، از مسئولان تطبیق و اجرای پروژههای بنیاد خیریه آیتالله العظمی فیاض، به تشریح فعالیتهای اجتماعی و خدمات عامالمنفعه این مرجع فقید در افغانستان پرداخت.
وی گفت: دفتر آیتالله العظمی فیاض در سالهای گذشته دهها پروژه عمرانی، درمانی و حمایتی را در مناطق مختلف افغانستان اجرا کرده است که از جمله آنها میتوان به ساخت و تجهیز چندین مرکز درمانی در مناطق هزارهجات، اجرای پروژههای تأمین آب آشامیدنی، کمکهای معیشتی، توزیع سوخت زمستانی و حمایت از خانوادههای نیازمند اشاره کرد.
به گفته وی، بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ کودک یتیم تحت پوشش بنیاد خیریه وابسته به دفتر آیتالله العظمی فیاض قرار دارند و بهصورت ماهانه کمکهای مالی دریافت میکنند.
حسینی همچنین تأکید کرد که فعالیتهای خیریه این مرجع فقید محدود به مناطق شیعهنشین نبوده و در بسیاری از مناطق اهل سنت افغانستان نیز خدمات گستردهای ارائه شده است. وی به کمکرسانی دفتر آیتالله العظمی فیاض به آسیبدیدگان زلزله هرات اشاره کرد و گفت تمام کمکهای این دفتر در آن منطقه به خانوادههای اهل سنت اختصاص یافته بود.
سخنرانان این نشست، آیتالله العظمی فیاض را نماد اعتدال، اخلاق، فروتنی و خدمت به مردم توصیف کردند و بر این باور بودند که میراث علمی و اجتماعی برجایمانده از این مرجع برجسته، همچنان الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
در پایان این نشست نیز حاضران با اشاره به جایگاه بینالمللی آیتالله العظمی فیاض، از نقش وی در تقویت گفتوگوهای فقهی، ترویج رویکردهای تقریبی و ارائه دیدگاههای نوین در حوزه مسائل معاصر جهان اسلام تقدیر کردند.
گزارش تفصیلی این نشست به زودی در همین خبرگزاری منتشر خواهد شد.
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