هشدار عراقچی درمورد هرگونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی سه شنبه شب ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.

وی افزود: نیروهای مسلح قدرتمند ما به‌طور مستمر در حالت آماده‌باش قرار دارند تا با هرگونه نقض حریم هوایی، زمینی یا دریایی ایران مقابله کنند.

عراقچی تصریح کرد: نیروهای خارجی که در نزدیکی قلمرو ما قرار دارند، همواره در معرض خطر هستند؛ چه به‌سبب خطاهای انسانی خود، چه حوادث ساده، و چه احتمال گرفتار شدن در تبادل آتش.

وی افزود: برای کاهش این خطرات، بهترین راه آن است که نیروهای خارجی هرچه سریع‌تر این منطقه را ترک کنند؛ منطقه‌ای که هرگز پذیرای حضور دشمنان نخواهد بود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد؛ با این حال، همان‌گونه که رزمندگان شجاع ما به جهانیان نشان داده‌اند، ما به زبان‌های دیگر نیز سخن گفتن را به‌خوبی می‌دانیم.

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