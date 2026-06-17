شافعی؛ پیشوای بزرگ فقه اهل سنت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰ - ۲۰۴ ق) که موسس یکی از چهار مکتب فقهی اهل سنت یعنی «فقه شافعی» می باشد، یکی از مهم ترین شخصیت های فقهی و حدیثی اهل سنت به شمار می رود. او در نزدیکی عسقلان به دنیا آمده و در سن دو سالگی به مکه منتقل شده است. او از کودکی در دامان اهل دانش پرورش یافته و ابتدا به یادگیری تاریخ و ادبیات پرداخت و سپس به کسب دانش فقه مشغول شد.



اساتید امام شافعی:

اساتید او در فقه، مسلم بن خالد زنجی در مکه و مالک بن انس در مدینه بودند. هنگامی که برای تحصیل فقه از درس مالک به مدینه رفت، او سیزده سال داشت. سپس به یمن رفته و والی آنجا شد و بعد به عراق عزیمت نموده و در آنجا به نشر علم حدیث و موعظه پرداخت. در عراق شهرت یافت و احمد بن حنبل در نمازهایش برای توفیق بیشتر وی دعا می کرد. او در آن دیار حتی مناظره هایی هم با محمد بن حسن شیبانی دوست ابوحنیفه داشت.



جایگاه امام شافعی:

در سال ۱۹۹ یا ۲۰۰ قمری به مصر رفته و به تالیف کتاب‌هایی در زمینه فقه، تفسیر، اصول فقه، و حدیث مشغول شد و با شهرت یافتن وی به سبب کتاب‌هایش، از سایر شهرهای جهان اسلام (مثل یمن، شام و عراق) برای بهره بردن از حلقه های درس وی به مصر عازم شدند به گونه ای که نقل کرده اند جلوی در خانه اش نهصد مسافر جمع شده بودند تا کتاب‌های شافعی را از زبان خود او بشنوند. (یعنی آنها راتدریس کند).



تمجیدها و توصیف های فراوانی از سوی بزرگان اهل سنت برای او صادر شده است و او از شان و مقام والایی نزد آنان برخوردار می باشد؛ به گونه ای که بیشتر اهل سنت در طول تاریخ، از لحاظ فقهی پیرو شافعی بوده اند تا سایر ائمه فقه. زیرا مالک بن انس و احمد بن حنبل که هر کدام بنیانگذار فرقه و مکتبی فقهی هستند او را ستوده و از دیگران اعلم دانسته اند.



کتاب های امام شافعی:

کتاب‌های او در زمینه های مختلف اسلامی از این قرار است: ۱ ـ الرساله القدیمه ۲ ـ الرساله الجدیده ۳ ـ مختصر البویطی ۴ ـ الحجّه ۵ ـ الاُمّ ۶ ـ جامع المزنی الکبیر ۷ ـ جامع المزنی الصغیر ۸ ـ الامالی ۹ ـ الاملاء ۱۰ ـ مختصر الربیع و ۱۱ ـ احکام القرآن که ابوبکربیهقی آنرا گردآوری نموده است.



امام شافعی و اهل بیت (علیهم السلام) :

وی همچنین همواره از خاندان پیامبر (صلی الله علیه وآله) و اهل بیت (علیهم السلام) به نیکی یاد کرده و خود را جزء محبّین آنان می دانست تا جائی که بخاطر محبت و طرفداری از حرکت های حق طلبانه و اصلاح گرایانه آنان، مانند طرفداری از قیام «زید شهید» به زندان افتاد.



از جمله اشعار وی در مدح اهل بیت (علیهم السلام) این ابیات را می توان ذکر کرد:

یا آل بیت رسول الله حبُّکم *** فرضٌ من الله فی القرآن انزله

کفاکم من عظیم القدر انکم *** من لم یصل علیکم لا صلاه له

(ای اهل بیت رسول خدا محبت شما واجبی است از طرف خداکه او را در قرآن نازل کرده است. برای عظمت قدر و منزلت شما همین بس که هر کس بر شما صلوات نفرستد نمازش مقبول نیست).

پی نوشت: