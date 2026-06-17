به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسینیه‌ها و مساجد در مناطق مختلف افغانستان که میزبان عزاداران هستند، سیاه‌پوش شده و آیین عزاداری نیز در بسیاری از مساجد و حسینیه‌های افغانستان، به‌ویژه در شهر کابل، از روز سه‌شنبه هفته جاری آغاز شد.

هرچند هنوز نمادهای عاشورایی از جمله پرچم‌های سیاه، سبز و قرمز به یادبود شهدای کربلا و قیام بزرگ اباعبدالله الحسین(ع) در خیابان‌ها و اماکن عمومی غرب شهر کابل نصب نشده است، اما مساجد و حسینیه‌های کابل، پرچم‌های عاشورایی را برافراشته‌اند.

مراسم عزاداری و سوگواری به مناسبت ماه محرم در افغانستان به گونه‌ای است که معمولاً روزها مراسم سخنرانی، روضه‌خوانی و مرثیه‌خوانی انجام می‌شود و شب‌ها برنامه سینه‌زنی در مساجد و حسینیه‌های شهر کابل برقرار است.

مراسم عزاداری ایام محرم در افغانستان معمولاً از روز هفتم اوج می‌گیرد و روز عاشورا به اوج خود می‌رسد. اهدای نذورات از جمله غذا، شربت و چای از مهم‌ترین آداب و رسوم عزاداری ماه محرم در افغانستان است.

شورای علمای شیعه افغانستان نیز در بیانیه‌ای از مسئولان امنیتی این کشور خواسته است زمینه برگزاری باشکوه و امن مراسم محرم و عاشورا را فراهم کنند و حقوق دینی و مذهبی همه شهروندان را مورد توجه قرار دهند.

شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از همه مردم و برگزارکنندگان مراسم عزاداری خواسته است همانند سال‌های گذشته، مراسم عاشورای حسینی را با شور و شعور و بدون محدودیت برگزار کنند.

دیگری از این بیانیه، از خطبا، وعاظ و روضه‌خوانان خواسته شده است تا جوانان را با اهداف و پیام‌های حقیقی عاشورا، از جمله عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از ارزش‌های اسلامی، با دقت و احساس مسئولیت آشنا سازند و از طرح و بیان هر نوع مطلب یا سخنی که موجب اختلاف مذهبی می‌شود اجتناب کنند.

شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از مسئولان دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری خواسته است با مسئولان و نیروهای امنیتی در تأمین امنیت مراسم همکاری کامل داشته باشند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار گردد.

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