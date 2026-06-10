به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی «جعفر سبحانی» از مراجع تقلید شیعه با تاکید بر توجه به صیانت و احیای موقوفات، توصیه کردند که موقوفات حوزههای علمیه برای استقلال هرچه بیشتر این مراکز، صرف امور طلاب و فعالیتهای تبلیغی گردد.
ایشان در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین «مهدی خاموشی» رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، ضمن قدردانی از خدمات گسترده این سازمان در زمینه صیانت و احیای موقوفات، بر ضرورت بهرهمندی هدفمند از این منابع برای تقویت بنیه علمی و تبلیغی حوزههای علمیه تأکید کردند.
ایشان گفتند: جهت استقلال هرچه بیشتر حوزههای علمیه، موقوفات مربوط به حوزهها صرف امور طلاب و مسائل تبلیغی گردد تا زمینه رشد معنوی و فرهنگی جامعه بیش از پیش فراهم شود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این دیدار گزارشی از وضعیت موقوفات کشور و جایگاه بقاع متبرکه ارائه کرد.
.........................
پایان پیام/ 167
نظر شما