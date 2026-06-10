به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت درگذشت آیت‌الله العظمی محمداسحاق فیاض، از مراجع بزرگ تقلید شیعه، نشستی در خبرگزاری ابنا برگزار می‌شود.

این نشست که به همت بخش افغانستان خبرگزاری ابنا ترتیب داده شده است، با عنوان «بررسی شخصیت فقیه والامقام آیت‌الله العظمی فیاض و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی ایشان» برگزار خواهد شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد برهانی، پژوهشگر و مترجم آثار آیت‌الله فیاض(ره) و محمدعلی حسینی، مسئول سابق اجرای پروژه‌های بنیاد آیت‌الله فیاض(ره) در افغانستان، به ارائه نقطه نظرات خود می‌پردازند.

این نشست روز شنبه ۲۳ خرداد ساعت ۱۸ در سالن جلسات خبرگزاری ابنا به نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه ۶، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، طبقه دوم برگزار خواهد شد.

مرحوم آیت الله العظمی فیاض که اصالتا اهل افغانستان و ساکن نجف اشرف بود، روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) دعوت حق را لبیک گفت و پس از تشییع پرشور در شهرهای کاظمین، کربلا و نجف، در بیت خود، در جوار امیرالمؤمنین(ع) به خاک سپرده شد.