نمایشگاه «از غدیر تا میناب» در تانزانیا برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا نمایشگاه ویژهای از عکسها و یادبودها را با عنوان «از غدیر تا میناب» برگزار کرد که هدف آن پیوند دادن تاریخ، ایمان و ارزشهای انسانی از طریق تصاویر گوناگون با پیامهای حقطلبی، ایثار و پایداری بود.
این نمایشگاه به مناسبت عید غدیر و نیز سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام روحالله خمینی(ره)، برگزار شد. در این برنامه، مهمانان گوناگونی حضور یافتند و فرصت یافتند مجموعهای از تصاویر و اسنادی را مشاهده کنند که روایتگر رویدادهای تاریخی و دربردارنده آموزههای مهم دینی و اجتماعی بودند.
این نمایشگاه مجموعهای از تصاویر را به نمایش گذاشت که رنج، صبر و استقامت قربانیان حملاتی را که دانشآموزان، معلمان و والدین مدرسه میناب را هدف قرار داده بود، به تصویر میکشید. این تصاویر احساسات عمیقی را در میان بازدیدکنندگان برانگیخت و در عین حال گستردگی آسیبهای واردشده بر قربانیان و نیز پایداری آنان در رویارویی با این چالشها را نشان میداد.
افزون بر این، تصاویر ارائهشده تنها به بازنمایی اندوه و رنج محدود نمیشد، بلکه پیامهایی امیدبخش درباره صلح، همبستگی اجتماعی و اهمیت ایستادگی در کنار حق را نیز منتقل میکرد. شرکتکنندگان فرصت یافتند درباره مسئولیت جامعه در پاسداری از کرامت انسانی و تقویت ارزشهای عدالت و برابری تأمل کنند.
نمایشگاه «از غدیر تا میناب» به بستری مهم برای یادبود و تأمل درباره انسانهای بیگناهی تبدیل شد که در این حوادث اندوهبار جان خود را از دست داده بودند. این رویداد از طریق تصاویر و توضیحات گوناگون، پیام انسانیت، همبستگی، مهربانی و صلح را ترویج کرد و در عین حال بر اهمیت حفظ خاطرات و یادمانهای تاریخی بهعنوان بخشی از فرایند ساختن جامعهای مبتنی بر ارزشهای اخلاقی، تفاهم و احترام به حقوق هر انسان تأکید ورزید.
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