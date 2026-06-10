به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر و شهادت امام خامنهای» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشکده علوم انسانی دانشگاه داکا در ساختمان آکادمیک این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، ابعاد مختلف دیدگاههای معنوی و حقوق بشری امام خامنهای و نیز جایگاه رهبری مبتنی بر عدالت در جهان معاصر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اجرای سرود ملی آغاز شد و با حضور دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه داکا ادامه یافت. حضور پرشمار دانشجویان رشته زبان فارسی، از جمله نکات قابل توجه این برنامه بود.
استاد عبدالسلام، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه داکا، به عنوان سخنران اصلی این کنفرانس به ایراد سخن پرداخت. همچنین امیری، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران، سیدرضا میرمحمدی، رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش، استاد ابوالکلام سرکار، رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه داکا، عیسی شاهدی، پژوهشگر برجسته، کوثر مصطفی و حجتالاسلام والمسلمین شهابالدین مشایخی، نماینده شعبه بنگلادش دانشگاه المصطفی(ص)، دیدگاههای خود را درباره موضوع کنفرانس ارائه کردند.
سخنرانان با اشاره به نقش و جایگاه امام خامنهای، وی را شخصیتی فراتر از یک رهبر سیاسی دانسته و بر تلاشهای ایشان در حمایت از حقوق مستضعفان و گسترش عدالت تأکید کردند. آنان همچنین سیره و اندیشههای امام خامنهای را الگویی برجسته در حوزه حقوق بشر و عدالتخواهی در عصر حاضر توصیف کردند.
این کنفرانس در چارچوب همکاریهای علمی و فرهنگی میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه داکا برگزار شد و با استقبال دانشجویان و پژوهشگران همراه بود.
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