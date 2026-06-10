به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» گزارش داد که ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، طرح‌های عملیاتی ارائه شده از سوی فرمانده منطقه جنوبی برای ازسرگیری حملات گسترده به غزه را تصویب کرده است. فرماندهان نظامی اسرائیل مدعی شده‌اند که حماس از ماه‌های گذشته برای بازسازی ساختار نظامی، سازماندهی نیروها و ترمیم تونل‌های خود استفاده کرده و در غیاب یک نیروی بین‌المللی برای خلع سلاح این جنبش، ارتش ناگزیر به آماده‌سازی برای یک عملیات وسیع است.

در مقابل، حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس، اعلام کرد که این جنبش و سایر گروه‌های فلسطینی در جریان مذاکرات اخیر در قاهره، با انعطاف‌پذیری و رویکرد مثبت به پیشنهادهای واسطه‌ها پاسخ داده‌اند. به گفته او، گروه‌های فلسطینی با میانجی‌ها به دیدگاه‌های مشترک و مقبولی درباره سازوکار اجرای طرح پایان جنگ و مدیریت مرحله آینده دست یافته‌اند که می‌تواند به تثبیت آتش‌بس کمک کند.

این تحولات سیاسی و نظامی در شرایطی رخ می‌دهد که نقض آتش‌بس از سوی ارتش اسرائیل در نوار غزه همچنان قربانی می‌گیرد؛ به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته چندین غیرنظامی در پی بمباران‌ها و شلیک به خودروها شهید و زخمی شدند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای تجاوزات اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۷۲ هزار و ۹۸۰ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۱۷۱ نفر رسیده است، که از این میان ۹۷۰ نفر پس از آغاز رسمی آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

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