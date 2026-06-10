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حامد کرزی حملات پاکستان به افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد

۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۲
کد مطلب: 1825378
حامد کرزی حملات پاکستان به افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد

حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستن، با انتشار پیامی حملات شب گذشته پاکستان به مناطقی در افغانستان را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، با انتشار پیامی تجاوز هوایی پاکستان بر حریم افغانستان و کشتار کودکان و زنان را در استان‌های کنر، خوست و پکتیکا با شدیدترین الفاظ محکوم کرد.

رئیس جمهور پیشین افغانستان، در این پیام که امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) در صفحه ایکس منتشر شد، با خانواده‌ جان‌باختگان و مجروحان ابراز همدردی و غم‌شریکی عمیق کرد.

در این پیام حامد کرزی بار دیگر اعلام داشت که «پاکستان با عواقب سیاست‌های نسنجیده و اعمال خصمانه خود در منطقه دست به گریبان است و باید این را بداند که با دوام و تعقیب آن سیاست‌ها به مقصد نمی‌رسد.»

کرزی در پایان تأکید کرد «خیر پاکستان در آن است که از پالیسی/خط‌مشی جنگ و تخریب در قبال افغانستان دست برداشته، حسن همجواری و روابط متمدنانه را انتخاب کند.»

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پایان پیام/

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