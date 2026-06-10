حامد کرزی حملات پاکستان به افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، با انتشار پیامی تجاوز هوایی پاکستان بر حریم افغانستان و کشتار کودکان و زنان را در استانهای کنر، خوست و پکتیکا با شدیدترین الفاظ محکوم کرد.
رئیس جمهور پیشین افغانستان، در این پیام که امروز (چهارشنبه ۲۰ خرداد) در صفحه ایکس منتشر شد، با خانواده جانباختگان و مجروحان ابراز همدردی و غمشریکی عمیق کرد.
در این پیام حامد کرزی بار دیگر اعلام داشت که «پاکستان با عواقب سیاستهای نسنجیده و اعمال خصمانه خود در منطقه دست به گریبان است و باید این را بداند که با دوام و تعقیب آن سیاستها به مقصد نمیرسد.»
کرزی در پایان تأکید کرد «خیر پاکستان در آن است که از پالیسی/خطمشی جنگ و تخریب در قبال افغانستان دست برداشته، حسن همجواری و روابط متمدنانه را انتخاب کند.»
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