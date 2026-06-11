به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حیدرپور، مسئول روابط عمومی مسجد جامع ابوذر تهران، در گفتگو با ابنا از ارتحال حجت‌الاسلام والمسلمین حاج رضا مطلبی، عالم ربانی، روحانی مجاهد، خادم صدیق اهل‌بیت(ع) و یار دیرین امام و رهبر شهید خبر داد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های آن مرحوم اظهار داشت: حجت‌الاسلام والمسلمین مطلبی، مسئول مدرسه علمیه و امام جماعت مسجد جامع ابوذر تهران بود که سال‌ها در عرصه خدمت دینی و فرهنگی فعالیت داشت.

بر اساس اعلام مسئول روابط عمومی مسجد جامع ابوذر، برنامه‌های بزرگداشت آن مرحوم به شرح زیر است:

مراسم وداع با پیکر مطهر روز پنجشنبه ۲۱ خردادماه ساعت ۲۱ در میدان ابوذر برگزار می‌شود.

مراسم تشییع پیکر نیز روز جمعه ۲۲ خردادماه ساعت ۸:۳۰ صبح از حرم مطهر امامزاده حسن به سمت مسجد جامع ابوذر برگزار خواهد شد و پیکر آن مرحوم در قطعه ۲۱ بهشت زهرا، در جوار مزار شهدای ۷۲ تن به خاک سپرده می‌شود.

همچنین مجلس ترحیم حجت‌الاسلام والمسلمین مطلبی روز دوشنبه ۲۵ خردادماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد جامع ابوذر تهران برگزار خواهد شد.



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