به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی ارتحال حجت‌الاسلام والمسلمین «رضا مطلبی» تولیت حوزه علمیه ابوذر و امام جماعت مسجد ابوذر تهران را تسلیت گفت.

وی در این پیام تاکید که مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین مطلبی در تمامی عرصه‌ها و مراحل انقلاب، حضوری پررنگ، مؤثر و بی‌وقفه داشت و خادم مردم شریف و یار و یاور امامین عزیز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

حجت الاسلام آقای دکتر مطلبی دام توفیقه

سلام علیکم

خبر رحلت والد مکرم جنابعالی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضا مطلبی طاب ثراه موجب تاسف و تأثر گردید.

آن عالم مجاهد خستگی‌ناپذیر و مخلص، سال‌ها در کسوت امامت مسجد ابوذر و مدیریت حوزه علمیه عمر شریف خود را صرف تبلیغ و نشر معارف ثقلین و تربیت طلاب علوم دینی نمود؛ ایشان از مبارزان پیشگام دوران پیش از انقلاب بودند که تا واپسین لحظات عمر در این مسیر ثابت‌قدم ماندند و در تمامی عرصه‌ها و مراحل انقلاب، حضوری پررنگ، مؤثر و بی‌وقفه داشتند و همچنین مجاهدانه در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در مسئولیت‌های مختلف فعالیت داشت و خادم مردم شریف و یار و یاور امامین عزیز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.

ضمن عرض تسلیت فقدان آن عالم مجاهد نستوه، از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقید سعید رحمت و مغفرت و حشر با موالیانش و برای شما و همه بازماندگان و داغدیدگان، به‌ویژه خاندان مصاب، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رضا رمضانی

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