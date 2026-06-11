انتقال ۴۰۸ زندانی افغان از ایران به افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت افغانستان در تهران اعلام کرد که با پیگیریهای وزارت خارجه حکومت سرپرست و تلاشهای این سفارت، ۴۰۸ زندانی افغان محکوم به حبس، پس از تثبیت هویت، در نخستین مرحله از یازدهمین دور کمیته انتقال زندانیان، از ایران به افغانستان منتقل شدند.
صفحه رسمی سفارت افغانستان در ایکس، ظهر امروز (پنجشنبه ۲۱ خرداد) با اعلام این خبر گفت که این انتقال در مراسمی رسمی با حضور مولوی فضلمحمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان و عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری و رئیس کمیتهٔ انتقال زندانیان جمهوری اسلامی ایران و تعدادی دیگر از مسئولان دو کشور برگزار گردید.
سفارت افغانستان این اقدام را نتیجه همکاریهای حقوقی و کنسولی میان دو کشور دانسته و تأکید کرده که روند انتقال زندانیان افغان در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد یافت.
عسکر جلالیان نیز درباره انتقال این زندانیان گفته است: با لحاظ معیارهای انساندوستانه و حقوق بشری، این افراد برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت حبس خود به افغانستان منتقل شدند. او نیز بر ادامه روند انتقال زندانیان در مراحل بعدی تأکید کرد.
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