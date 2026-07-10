به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «وال استریت ژورنال» اعلام کرد که طرح استقرار یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه که از سوی دولت آمریکا به عنوان بخشی از ترتیبات «پسا جنگ» ترویج داده می‌شد، با ناکامی بزرگی مواجه شده است.

این روزنامه به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی و منابع مطلع گزارش داد که موانع سیاسی و امنیتی، در کنار تحولات منطقه‌ای، مانع از اجرای این طرح طبق جدول زمانی پیشنهادی شده است و دست‌اندرکاران آن را وادار به کاهش ابعاد نیرو و تعویق زمان استقرار آن‌ها کرده است. این طرح از استقرار حدود ۲۰ هزار سرباز، به تلاشی برای تشکیل یک تیم اولیه متشکل از تنها ۱۰ تا ۲۰ نفر تقلیل یافته است.

بر اساس این گزارش، قرار بود نیروهای مراکشی در طول ماه ژوئن گذشته استقرار خود را آغاز کنند، اما این اقدام به تعویق افتاد و انتظار می‌رود این نیروها طی ماه‌های آینده وارد شوند. این روزنامه افزود که نیروهای مراکشی مستقیماً وارد نوار غزه نخواهند شد، بلکه ابتدا در یک پایگاه لجستیکی در نزدیکی گذرگاه «کرم ابوسالم» مستقر می‌شوند تا پیش از اجرای مأموریت‌های امنیتی و شناسایی محدود در داخل نوار غزه، تحت آموزش قرار گیرند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از «دانیل شاپیرو»، معاون سابق دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور غرب آسیا نوشت که جنگ اخیر علیه ایران نه‌تنها تصمیمات مربوط به نیروی بین‌المللی را به تأخیر انداخت، بلکه تمایل بسیاری از کشورها برای پیوستن به این نیرو را نیز تضعیف کرد.

در همین راستا، این روزنامه اشاره کرد که اندونزی که از برجسته‌ترین گزینه‌ها برای اعزام هزاران سرباز بود، از مارس گذشته مشارکت خود را در گفتگوهای مربوط به این نیرو به حالت تعلیق درآورده و دلیل آن را وخامت اوضاع امنیتی منطقه عنوان کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی نیز تأکید کرد که تصمیم‌گیری درباره مشارکت همچنان معلق است.

به گفته این مقام نظامی آمریکایی، در حال حاضر تنها چهار کشور یعنی مراکش، آلبانی، کوزوو و قزاقستان در مسیر امضای تعهدات رسمی برای مشارکت قرار دارند که قرار است استقرار آن‌ها به صورت تدریجی در ماه‌های آینده از مرکز لجستیکی ایجادشده در نزدیکی گذرگاه «کرم ابوسالم» آغاز شود و سپس گسترش احتمالی آن به داخل نوار غزه صورت گیرد.

گفتنی است، این نیرو یکی از مؤلفه‌های اصلی طرح آمریکا برای اداره نوار غزه پس از جنگ محسوب می‌شود؛ طرحی که واشنگتن تلاش می‌کند در چارچوب ترتیبات مرحله آینده پیش ببرد، در حالی که گروه‌های مقاومت فلسطینی هرگونه پروژه‌ای را که بخواهد ترتیبات امنیتی یا سیاسی خارج از اراده فلسطینی‌ها تحمیل کند یا پوششی برای اشغالگر جهت بازآرایی واقعیت غزه فراهم سازد، رد می‌کنند.

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