ذهنیت جنگ سرد را کنار بگذارید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شرکت‌کنندگان در اجلاس اخیر ناتو، نگرانی‌های امنیتی خود را درباره چین در زمینه فناوری، فعالیت‌های نظامی و روابط میان پکن و مسکو مطرح کردند، گفت: اعضای ناتو نباید مدام در مناسبت‌ها از چین نام ببرند.

وی افزود: چین همیشه به عنوان نیرویی برای برقراری و حفظ صلح در جهان عمل کرده و هرگز هیچ کشوری را تهدید نکرده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در پایان با اشاره به اینکه پکن برای امنیت منطقه یورو-آتلانتیک چالشی ایجاد نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: ناتو باید ذهنیت جنگ سرد خود را کنار بگذارد، برداشت خود از چین را اصلاح کند و از بزرگ‌نمایی روایت به اصطلاح «تهدید چین» دست بردارد.

رهبران کشورهای عضو ناتو پیش‌تر در دومین روز اجلاس سران این ائتلاف در آنکارا، بر تقویت توان دفاعی، جلوگیری از آنچه «گسترش نفوذ روسیه و چین در منطقه قطب شمال» خواندند و ادامه حمایت از اوکراین تأکید کردند؛ هرچند اختلاف‌نظرها درباره میزان حمایت نظامی از کی‌یف همچنان پابرجاست. امنیت در قطب شمال، هزینه‌های دفاعی، مساله ایران و حمایت نظامی از اوکراین، محور اصلی گفت‌وگوهای رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا بود.

مارک روته، دبیرکل ناتو، گفت که کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که روسیه و چین دسترسی و نفوذ بیشتری در منطقه قطب شمال به دست نیاورند. وی این منطقه را عرصه‌ای با اهمیت روزافزون از نظر راهبردی توصیف کرد.

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