مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در نایروبی کنیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صدها نفر از عزاداران روز چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ هجری شمسی (۲۳ محرم ۱۴۴۸ هجری قمری) در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر نایروبی، پایتخت کنیا، گرد هم آمدند تا در مراسم ویژه بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، شرکت کنند.

این مراسم که به همت مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا برگزار شد، با حضور صدها نفر از مؤمنان، علما و اندیشمندان اسلامی، شیوخ، شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی و نیز دوستداران اهل‌بیت(ع) همراه بود. شرکت‌کنندگان با حضور خود، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی، همبستگی و همدردی خود را با ملت جمهوری اسلامی ایران در این ایام سوگواری اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کردند که زندگی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، نمونه‌ای از رهبری مبتنی بر ایمان، عدالت، ایثار و استقامت در دفاع از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بود. آنان همچنین خاطرنشان کردند که خدمات، اندیشه‌ها و میراث ارزشمند ایشان در حافظه تاریخ و نسل‌های آینده ماندگار خواهد ماند.

از جمله حاضران در این مراسم، شیخ علی سامواجا، از رهبران دینی و فعالان شناخته‌شده کنیا بود. وی در سخنرانی خود به تبیین شخصیت و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و نقش برجسته ایشان را در تحکیم وحدت امت اسلامی، گسترش فرهنگ مقاومت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی با شجاعت، حکمت و درایت مورد تأکید قرار داد.

در پایان این مراسم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کنیا و همچنین رئیس مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تمامی مؤمنان و میهمانانی که در این مراسم حضور یافته بودند، صمیمانه قدردانی کردند. آنان اظهار داشتند که این حضور گسترده، بیانگر روابط برادرانه و مستحکم میان ملت‌های ایران و کنیا است و نشان می‌دهد که یاد، آرمان‌ها و ارزش‌هایی که رهبر شهید انقلاب اسلامی برای آن‌ها ایستادگی کرد، همچنان در دل آزادگان جهان زنده و جاودانه خواهد ماند.

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