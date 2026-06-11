به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز خانواده و تکریم بازنشستگان تصریح کرد: اطمینان می‌دهم راه نورانی شهیدان در دفاع از کشور، تا انتقام خون پاک‌شان و تحقق آرمان‌های بلند ایران سربلند اسلامی ادامه خواهد داشت.

متن پیام امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان به شرح زیراست:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز خانواده و تکریم بازنشستگان، فرصتی مغتنم برای پاسداشت جایگاه رفیع خانواده و قدردانی از پیشکسوتان گرانقدری است که طی سال‌ها مجاهدت و ایثار، در حفظ اقتدار، هویت و فرهنگ سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرین بوده‌اند.

امسال همزمانی این مناسبت با روزهای پرافتخار مقاومت ملت مکرم ایران در برابر دشمنان، جلوه‌ای ویژه به آن بخشیده است.

اینجانب ضمن تبریک این روز به خانواده بزرگ ارتش، به‌ویژه همسران فداکار، مادران صبور، فرزندان برومند، بازنشستگان ارجمند و خانواده معظم شهیدان والامقام به‌ویژه شهیدان اقتدار و جنگ رمضان که با درک عمیق، همراهی و استقامت کم نظیرخود، پشتوانه ای ارزشمند برای توفیقات فرزندان ملت در میادین نبرد بوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

از خداوند متعال توفیقات خانواده‌های گرانقدر و پیشکسوتان ارجمند ارتش اسلام را مسئلت داشته، تداوم اقتدار نیروهای مسلح و سربلندی روزافزون ملت شریف ایران و پیروزی نهایی رزمندگان اسلام، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای (مدظله العالی) را خواستارم و اطمینان می‌دهم راه نورانی شهیدان در دفاع از کشور، تا انتقام خون پاک‌شان و تحقق آرمان‌های بلند ایران سربلند اسلامی ادامه خواهد داشت.

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