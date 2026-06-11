به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در اقدام خلاقانه و خودجوش، جمعی از جوانان و علاقهمندان اندونزیایی به انقلاب ایران در برخی شهرهای این کشور، خودروهای شخصی خود را بهصورت نمادین با تصاویری از رهبر شهید، شهدای جنگ تحمیلی سوم و همچنین تصاویر مرتبط با توانمندیهای دفاعی و حملات موشکی جمهوری اسلامی تزئین و در سطح شهرها به حرکت درآوردند.
این اقدام ابتکاری، بازتاب قابل توجهی در فضای مجازی و افکار عمومی جامعه مسلمان اندونزی داشته و به عنوان نمادی از همبستگی و حمایت از جبهه مقاومت مورد توجه قرار گرفته است.
حرکت این خودروها در سطح شهرها، افزون بر جنبه نمادین، بهنوعی جریانساز فرهنگی و رسانهای نیز بوده است و به دنبال این پویش گفتوگوها و مباحث پیرامونی در خصوص جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل و همچنین اعتبار آن در بین ملتهای مسلمان جهان بیشتر نمود دارد.
به گفته یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی کشورمان در جاکارتا اینگونه اقدامات آتشبهاختیار نشان میدهد که ظرفیتهای قابل توجهی برای گسترش ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان ملتهای ایران و اندونزی وجود دارد که در صورت هدایت و بهرهبرداری مناسب، میتوان از این ظرفیتها در جهت تقویت دیپلماسی عمومی و مردمی جمهوری اسلامی ایران بهره جست.
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