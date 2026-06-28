به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران و شهادت رهبر انقلاب اسلامی علی‌رغم خسارت‌های بسیاری که به مردم ایران وارد کرد، موجب ایجاد موج بیداری در میان ملت‌های جهان شد. قدرت و توان نظامی و سیاسی ایران در ایام نشان داد که رسانه‌های غربی سال‌ها چهره‌ای دروغین از نظام و ملت ایران به دنیا ارائه داده‌اند، از این رو گرایش و علاقه مردم جهان برای الگوگیری از ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و قدرتمند افزایش یافت.

در همین راستا در گفت‌وگویی با خانم «هریتی لطیف» بانوی فعال رسانه‌ای از اندونزی به واکاوی تاثیرات منطقه‌ای و جهانی سیره و شهادت رهبر شهید انقلاب پرداختیم:

ابنا: لطفاً در ابتدا، خودتان و حوزه فعالیت‌ها و مطالعات پژوهشی‌تان را برای مخاطبان معرفی کنید.

من اهل اندونزی و ساکن ایران هستم. در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان و خانواده در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، پردیس بنت‌الهدی، مشغول تحصیل هستم. در حوزه نگارش، پژوهش و فعالیت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با تمرکز بر مسائل روز و موضوعات بین‌المللی فعالیت می‌کنم. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش تنش‌ها میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمرکز اصلی فعالیت‌های پژوهشی و رسانه‌ای من بر تحلیل و تبیین مسائل مرتبط با ایران، فلسطین و منطقه غرب آسیا بوده است. همچنین در برنامه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی نیز حضور داشته‌ام.

ابنا: شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران در میان جامعه اندونزی، به‌ویژه شیعیان این کشور، چه بازخوردی داشت؟

بدون تردید، شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران حادثه‌ای بزرگ بود که برای دوستداران اهل‌بیت(ع)، آزادی‌خواهان، عدالت‌طلبان جهان، کسانی که سال‌ها تحولات ایران را دنبال می‌کردند و همچنین مردم اندونزی، بسیار اندوه‌بار و تکان‌دهنده بود.

برای بسیاری از مردم اندونزی، ایشان تنها یک رهبر سیاسی نبودند، بلکه نماد استقامت، شجاعت و ایستادگی در برابر فشارها و سلطه‌طلبی آمریکا و اسرائیل به شمار می‌رفتند. شهادت ایشان غم بزرگی برای علاقه‌مندان به ایران بود، اما در عین حال باعث شد افراد زیادی که پیش از این شناخت چندانی از ایران نداشتند، درباره نقش جمهوری اسلامی و علت پایداری این کشور در برابر فشارهای چند دهه گذشته کنجکاو شوند و شناخت بیشتری نسبت به آن پیدا کنند.

ابنا: در ایام جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانه‌های اندونزی چگونه اخبار این جنگ را پوشش دادند؟

از زمان آغاز این جنگ و افزایش تنش‌ها میان آمریکا و ایران، توجه افکار عمومی اندونزی به شکل چشمگیری به این تحولات افزایش یافت و رسانه‌های این کشور به‌طور گسترده اخبار مربوط به جنگ، حملات، مواضع ایران، سیاست‌های آمریکا و پیامدهای این درگیری بر منطقه را پوشش دادند.

همسر من خبرنگار یکی از شبکه‌های تلویزیونی اندونزی است و به‌طور مستمر تحولات سیاسی ایران را گزارش می‌کند. من نیز چندین بار در رسانه‌های اندونزی درباره وضعیت ایران و تحولات منطقه توضیح داده‌ام.

البته رویکرد همه رسانه‌های اندونزی نسبت به ایران یکسان نیست. برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند با نگاهی متوازن‌تر، مواضع ایران را منعکس کنند و ایران را کشوری می‌دانند که از حاکمیت و منافع ملی خود دفاع می‌کند. در مقابل، برخی دیگر بیشتر تحت تأثیر روایت رسانه‌های غربی و جریان اصلی رسانه‌های بین‌المللی قرار دارند.

اما در سطح افکار عمومی، بسیاری از مردم اندونزی به این نتیجه رسیدند که ایران کشوری نیست که به‌راحتی بتوان آن را تسلیم کرد. از نگاه بسیاری از مردم، ایستادگی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل جلوه‌ای از شجاعت، استقلال و اعتمادبه‌نفس ملی است؛ چراکه سال‌ها آمریکا به‌عنوان قدرتی معرفی می‌شد که هیچ کشوری توان مقابله با آن را ندارد.

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ابنا: در حال حاضر چند درصد از مردم اندونزی شیعه هستند و شناخت و گرایش آن‌ها به ایران و فرهنگ انقلاب اسلامی چگونه است؟

آمار رسمی از جمعیت شیعیان اندونزی در دست نیست؛ زیرا در این کشور سرشماری بر اساس مذهب انجام نمی‌شود. با این حال، بر اساس گزارش‌های موجود، جمعیت شیعیان بین ۱ تا ۵ میلیون نفر برآورد می‌شود. در مقایسه با جمعیت مسلمانان این کشور، شیعیان اقلیت کوچکی را تشکیل می‌دهند.

با وجود این، علاقه به ایران و انقلاب اسلامی محدود به جامعه شیعی نیست. بسیاری از اندیشمندان، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی و حتی نخبگان اهل سنت، سال‌هاست که از مواضع مستقل ایران، به‌ویژه در دفاع از مردم فلسطین و مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی، با احترام یاد می‌کنند.

در تاریخ معاصر اندونزی، مرحوم عبدالرحمن واحد، امین رئیس و شمار دیگری از اندیشمندان مسلمان، بارها از جایگاه سیاسی ایران به‌عنوان کشوری مستقل و دارای مواضع شجاعانه در عرصه بین‌الملل سخن گفته‌اند.

به نظر من، شناخت مردم عادی اندونزی از ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است. پیش از این جنگ، بسیاری از مردم تصور می‌کردند ایران به دلیل سال‌ها تحریم اقتصادی، از نظر رشد علمی عقب‌مانده است، اما اکنون نگاه متفاوتی دارند. بسیاری از هم‌وطنان من امروز ایران را کشوری می‌دانند که با وجود چهار دهه تحریم، در حوزه‌های فناوری، دفاعی، پزشکی، آموزش عالی و پژوهش، پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آورده است و این تحولات، نگاه جامعه اندونزی را تغییر داده است.

امروز بسیاری از مردم اندونزی، ایران را نمونه‌ای از کشوری می‌شناسند که توانسته است با تکیه بر توان داخلی، استقلال سیاسی و اعتماد به ظرفیت‌های ملی، مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

ابنا: با توجه به افزایش گرایش مردم اندونزی به ایران و فرهنگ انقلاب اسلامی، برای بهبود کمی و کیفی و توسعه روابط میان مردم ایران و اندونزی چه پیشنهاداتی دارید؟

به نظر من، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه روابط میان ایران و اندونزی، گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی است. ایران ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های فناوری، پزشکی، داروسازی، مهندسی، پژوهش، مطالعات زنان و خانواده و همچنین علوم اسلامی معاصر دارد. این ظرفیت‌ها می‌تواند فرصت‌های بیشتری را برای اعطای بورسیه‌های تحصیلی، اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و توسعه همکاری‌های علمی در اختیار دانشجویان و پژوهشگران اندونزی قرار دهد.

افزایش علاقه مردم اندونزی به ایران، فرصتی ارزشمندی برای تعمیق روابط علمی دو کشور

در ماه‌های اخیر، افراد زیادی درباره امکان تحصیل در ایران، نظام آموزش عالی و فرصت‌های بورسیه از من سؤال کرده‌اند و افزایش این علاقه، فرصت ارزشمندی برای تعمیق روابط علمی میان دو کشور ایجاد کرده است.

علاوه بر آموزش، همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز اهمیت فراوانی دارد. هرچه مردم اندونزی ایران را از نزدیک‌تر و بدون واسطه رسانه‌های غربی بشناسند، تصویر واقعی‌تری از این کشور پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر، آشنایی مردم ایران با اندونزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور مسلمان جهان، به تقویت روابط میان دو ملت کمک می‌کند. روابط ایران و اندونزی نباید تنها در سطح دولت‌ها باقی بماند، بلکه باید از طریق دانشگاه‌ها، مراکز علمی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و خانواده‌ها میان مردم دو کشور گسترش یابد.

اگرچه جنگ اخیر خسارت‌های فراوانی به همراه داشت، اما واقعیت این است که نگاه مردم اندونزی به ایران تغییر کرده و ایران بیش از گذشته به‌عنوان کشوری مستقل، مقاوم و برخوردار از توانمندی‌های علمی و فناوری شناخته می‌شود. برای بسیاری از مردم اندونزی، تجربه ایران نشان داد که یک ملت می‌تواند با اتکا به استقلال، خودباوری و استقامت در برابر فشارهای قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

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