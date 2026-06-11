به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین همتیان معاون تهذیب مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار علیهم السلام، امروز در همایش «در مسیر فقاهت» که در سالن جلسات این مجتمع برگزار شد در سخنانی گفت: قرآن کریم می فرماید« وَ واعَدْنا مُوسی‌ ثَلاثینَ لَیْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ میقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعینَ لَیْلَةً وَ قالَ مُوسی‌ لِأَخیهِ هارُونَ اخْلُفْنی‌ فی‌ قَوْمی‌ وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبیلَ الْمُفْسِدین‌»ظرف نزول این آیه شریفه ماه ذی حجه است و باید دید خدای تبارک و تعالی چه غرضی از نقل این واقعه تاریخی دارد.

استاد اخلاق حوزه علمیه قم افزود: وقتی بناست که دل و جان حضرت موسی علیه السلام عهده دار تبلیغ الهی شود خدای متعال قبل از آن برایش برنامه ای تربیتی و آماده سازی قرار داده است، چهل شب حضرت موسی علیه السلام از تعلقات دنیا کنده می شود و با خدای متعال مانوس می شود.

حجت الاسلام والمسلمین همتیان گفت: حضرت رسول اکرم(ص) نیز در غار حراء شب ها و روزهایی از جامعه فاصله می گیرند و به مناجات با خدای متعال می پردازند تا آمادگی دریافت وحی را پیدا کنند.

وی افزود: استاد ما می گفتند که سوره مبارکه مزمل یک دستورالعمل اخلاقی برای طلاب است؛ ما طلاب علوم دینی باید بدانیم که ما رسالت مهمی بر دوش داریم و باید مبلغ شویم و هدایت جامعه را عهده دار شویم، وقتی انبیاء علیهم السلام با آن طهارت دل و جان نیاز به آن مقدمه داشتند به طریق اولی ما طلاب نیز نیازمند این خودسازی و تهذیب نفس داریم.

معاون تهذیب مجتمع آموزش عالی ائمه اطهار علیهم السلام گفت: ما باید واقعا شاکر نعمت های الهی باشیم، یکی از این نعمت ها این است که با تلاش بزرگان برنامه های دقیقی در این مجموعه تعریف شده و شکر این نعمت این است که از این برنامه ها درست استفاده کنیم و منویات بزرگان دینی را برآورده کنیم.

استاد اخلاق حوزه علمیه قم در پایان با اشاره به لزوم تهذیب نفس و خودسازی اخلاقی گفت: شما طلاب گرامی برای معنویات و مناجات با خدای متعال یک برنامه ویژه در ساعات شبانه روز قرار دهید چرا که در روایات آمده است که مومن باید خود را برای عبادت الهی فارغ کند، قرآن کریم نیز تصریح می کند که انسان برای بندگی و تقرب به درگاه الهی به این دنیا آمده است.

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