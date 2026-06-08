به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عمامهگذاری طلاب مدرسه علمیه اهلبیت (علیهم السلام) مشهد با سخنرانی آیتالله العظمی کریمی جهرمی برگزار شد.
ایشان در این محفل علمی با تبریک عید بزرگ غدیر، به تبیین جایگاه خطیر روحانیت، ضرورت مرزبانی از عقاید و اهمیت ویژه تهذیب نفس در کنار تحصیل علم پرداختند.
غدیر؛ شاخصه اسلام و روز اکمال دین
آیتالله العظمی کریمی جهرمی در بخش ابتدایی بیانات خود با تبریک فرارسیدن ایام سعید غدیر با اشاره به عظمت عید غدیر، این روز را «شاخصه اسلام» و روزی دانستند که دین الهی در آن به حد کمال رسیده است. ایشان با استناد به آیات قرآن کریم تأکید کردند که خلافت و وصایت امیرالمؤمنین (علیهم السلام) به فرمان قطعی پروردگار بوده و حیات شیعه بر سه پایه اساسی استوار است: مراسم عاشورا، نیمه شعبان و عید غدیر .
ایشان با نقل خاطرهای از گفتگوی یک عالم شیعی با عالمی از اهل سنت، خاطرنشان کردند که شکوه مراسم عاشورا برای این است که بلایی که بر سر واقعه غدیر آوردند و آن را انکار کردند، تکرار نشود؛ لذا تبیین حقایق غدیر برای نسل جوان یک وظیفه بزرگ برای جامعه شیعه است.
هشدار درباره قداست لباس روحانیت
ایشان لباس روحانیت را «لباس ترویج علی و آل علی» توصیف کرده و تأکید کردند مردم به این لباس به عنوان نشانهای از مولای متقیان مینگرند.
نکند فردی در این لباس بیاید و با اعمال و حرکات زشت خود یا با اعتقادات ناصواب مردم را به دین و اهل بیت علیهم السلام بدبین نماید.
ایشان خطاب به طلاب جوان فرمودند: در دنیای مادی امروز که بسیاری به دنبال ثروت و قدرت هستند، انتخاب مسیر علوم اهلبیت (علیهم السلام) نعمتی است که نباید با تبلیغات بیگانگان یا فضای مجازی در آن تردید کرد.
ضرورت تهذیب نفس؛ عالم باید قولش با فعلش یکی باشد
معظم له در بخش بعدی بیانات خود به ضرورت رسیدگی به نفس و تهذیب آن پرداخته و فرمودند: علم بدون تهذیب، اخلاق، تواضع و بیتوقع بودن، ارزش واقعی را ندارد.بکوشید در پایان روز محاسبه نفس را یک برنامه ثابت خود قرار دهید و ببینید در یک روز چقدر در راه خدا بوده اید؟
ایشان فرمودند: بسیار زشت است که طلبه و سخنران، بر فراز منبر برای مردم، از زهد و قیامت بگوید اما خود به دنبال دنیا و مادیات باشد.
معظم له از طلاب خواستند به تأسی از امام موسی بن جعفر (علیهم السلام)، هر روز وقت مشخصی را به «محاسبه اعمال» اختصاص دهند و بررسی کنند که آیا در طول روز مرتکب دروغ، تکبر یا آبروریزی شدهاند یا خیر. اگر در مسیر صحیح بوده اند بدانند امام زمان ارواحنافداه از آن ها راضی هستند و الّا باید برای خود فکری کنند.
آیتالله العظمی کریمی جهرمی در پایان، طلاب را به استفاده از فرصت جوانی، انس با مناجاتهای شبانه و الگوگیری از علمای ربانی که حتی در بستر بیماری نگران ترکِ مطالعه و مذاکره علمی بودند، توصیه کردند.
در این مراسم تعدادی از طلاب مدرسه علمیه اهل بیت علیهم السلام بدست معظم له مفتخر به لباس سربازی امام زمان شدند.
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