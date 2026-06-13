امارات ادعاهای انتقال منابع مالی به ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه امارات در واکنش به گزارشهایی درباره انتقال منابع مالی به ایران، اعلام کرد هیچگونه انتقال یا آزادسازی داراییهای ایران از مسیر امارات انجام نشده و گزارشهای منتشرشده فاقد پشتوانه معتبر است.
امارات بهصورت رسمی گزارشهای منتشرشده در برخی رسانههای بینالمللی درباره انتقال یا جابهجایی منابع مالی به جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد.
وزارت امور خارجه امارات در بیانیهای اعلام کرد ادعاهای مطرحشده، از جمله گزارش مربوط به انتقال ۳ میلیارد دلار، نادرست بوده و بر هیچ واقعیت یا اطلاعات قابل استنادی متکی نیست.
طبق گزارش وبسایت وزارت خارجه امارات، در این بیانیه تأکید شده است که هیچگونه آزادسازی، انتقال یا جابهجایی داراییهای مسدودشده ایران از طریق امارات انجام نگرفته است.
وزارت خارجه امارات همچنین از رسانهها خواست در انتشار اخبار مرتبط با این موضوع دقت بیشتری داشته باشند و اطلاعات را صرفاً از منابع رسمی دریافت کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده و ادعاهای فاقد اعتبار خودداری کنند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع مدعی شد که امارات متحده عربی با آزادسازی ۱۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران موافقت کرده است.
بر اساس گزارش ادعایی رویترز، تاکنون بیش از ۳ میلیارد دلار از این مبلغ در اختیار ایران قرار گرفته است.
پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفته بود: اموال بلوکه شده ایران یکی از اجزای هر توافقی است. روند مذاکرات آن ادامه دارد و قرار نیست هیچ مماشاتی از سوی ایران صورت بگیرد.
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