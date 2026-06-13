بلومبرگ: واشنگتن قصد دارد تنگه هرمز را تا یک ماه پس از توافق بازگشایی کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، اظهار داشت که واشنگتن و تهران به توافق بر سر چارچوب پیمان صلحی که هدف آن پایان دادن به ماه‌ها درگیری و تنش در خاورمیانه است، نزدیک شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که مراحل نهایی و امضای آن ظرف ۲۴ ساعت آینده تکمیل شود. شریف تأکید کرد که دو طرف «متن نهایی توافق را نهایی کرده‌اند» و آماده برگزاری مراسم امضای الکترونیکی توافق صلح بلافاصله پس از نهایی شدن آن هستند.

نخست‌وزیر پاکستان افزود که مرحله بعدی شامل مذاکرات فنی در هفته آینده پس از امضای الکترونیکی توافق آمریکا و ایران خواهد بود.

در همین راستا، خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد که ایالات متحده و متحدانش قصد دارند پس از حدود یک ماه از امضای توافق احتمالی با ایران، برای بازگرداندن تردد کشتیرانی در تنگه هرمز به حالت عادی تلاش کنند. این خبرگزاری به نقل از یک دیپلمات مطلع از مذاکرات، اشاره کرد که این مأموریت ممکن است با مشکلاتی «به دلیل احتمال وجود مین در تنگه» مواجه شود و خاطرنشان کرد که بریتانیا و فرانسه در حال آماده‌سازی برای مشارکت در عملیات پاکسازی این مین‌ها هستند. بلومبرگ همچنین به نقل از یک مقام بلندپایه آمریکایی گزارش داد که «مذاکرات این بار متفاوت است».

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