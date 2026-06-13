به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد شنبه پیش از بازی آمریکا و پاراگوئه پرچم تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی به وسط زمین برده شد. پرچم ایران نیز یکی از این پرچم‌ها بود.

در ماه‌های اخیر مسئولان سیاتل در اقدامی غیرقانونی پرچم ایتالیا را پنجشنبه‌شب ایران در این شهر نصب‌کرده بودند. مشاور ترامپ پیشنهاد کرده بود ایتالیا جایگزین ایران در جام جهانی شود. پیشنهادی که فیفا و مسئولان ایتالیایی آن را رد کردند.

ایران در گروه G رقابت‌ها با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است و بازی‌هایش را در آمریکا برگزار خواهد کرد. دو بازی ایران در همین ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس خواهد بود.

فیفا از پیش اعلام کرده اجازۀ نمایش هیچ پرچمی جز پرچم رسمی ایران را نمی‌دهد.

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