به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه اربعین حسینی، شبکههای اجتماعی بحرینیهای محب اهلبیت(ع) مملو از پیامهایی است که از شوق، حسرت و دلتنگی برای زیارت امام حسین(ع) حکایت دارد.
این در حالی است که دولت بحرین همچنان از لغو ممنوعیت سفر شهروندان به عراق خودداری کرده و تاکنون هیچ توجیه حقوقی یا امنیتی قانعکنندهای برای این تصمیم ارائه نکرده است.
بر اساس این گزارش، برای شیعیان بحرین، اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه میعاد سالانهای با ریشههای اعتقادی و عاطفی آنان به شمار میرود. از این رو، ممنوعیت سفر، صرفاً به معنای لغو چند پرواز نیست، بلکه هزاران زائر را از حضور در یکی از مهمترین مناسک دینی خود محروم کرده است.
بسیاری از خانوادههای بحرینی ماهها برای این سفر برنامهریزی کرده بودند؛ برخی هزینه سفر را پسانداز کرده، برخی نذر پیادهروی تا کربلا داشتند و گروهی نیز چشمانتظار تجدید عهد با سیدالشهدا(ع) بودند، اما تصمیم دولت همه این آرزوها را به حسرت بدل کرد.
با این حال، محدودیتهای اعمالشده نتوانسته پیوند معنوی بحرینیها با کربلا را قطع کند. برگزاری مراسم عزاداری، برافراشتن پرچمهای حسینی بر خانهها و انتشار گسترده پیامهای دلتنگی در فضای مجازی، نشان میدهد که اگرچه جسم آنان از حضور در مسیر اربعین بازمانده، اما دلهایشان همچنان همراه میلیونها زائر، ندای «لبیک یا حسین» را زمزمه میکند.
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