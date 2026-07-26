به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با انتشار بیانیهای، اقدام صهیونیستها در به آتش کشیدن دو مسجد در روستاهای «قصره» واقع در استان نابلس و «کور» واقع در استان طولکرم را به شدت محکوم کرد و نسبت به تشدید حملات شهرکنشینان در کرانه باختری هشدار داد.
وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان در این بیانیه تأکید کرد که این حملات با حمایت مستقیم کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی صورت میگیرد. این وزارتخانه تأکید کرد که حملات مکرر به اماکن مذهبی و اموال فلسطینیان، «تصعیدی خطرناک» به شمار میرود که نیازمند اقدام فوری بینالمللی برای متوقف ساختن آن است.
وزارت خارجه فلسطین اعلام کرد که جنایات ارتکابی شهرکنشینان به شکل «سازمانیافته»، امتداد سیاستهای تحریکآمیز، حمایتی و پشتیبانی کابینه رژیم اشغالگر از آنها و همچنین استمرار سیاست مصونیت از مجازات برای مرتکبان این تجاوزات است. این وزارتخانه در بیانیه خود تصریح کرد که تداوم این رویهها به وخامت اوضاع میدانی دامن زده و بر شدت تنشها در کرانه باختری میافزاید.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست تا اقدامات «عملی و الزامآور» را برای توقف حملات شهرکنشینان، محاکمه عاملان آن و تأمین امنیت ملت فلسطین و مقدسات اتخاذ کنند. این وزارتخانه بر لزوم تحرک جامعه جهانی جهت پایان دادن به تشدید تروریسم شهرکنشینان و همچنین ممانعت از استمرار تجاوزات علیه فلسطینیان، اموال و دور عبادت آنان در نقاط مختلف کرانه باختری تأکید کرد.
پیش از ظهر روز یکشنبه، شهرهای مختلف کرانه باختری شاهد موج گستردهای از یورشهای نظامی رژیم اشغالگر همراه با عملیات بازرسی و بازداشت فلسطینیان بود که با تشدید حملات شهرکنشینان علیه منازل، خودروها، اماکن مذهبی و تأسیسات غیرنظامی تقارن یافت؛ صحنهای که بازتابدهنده تنشی بیسابقه با امتداد ماشین جنگی اسرائیل به درون کرانه باختری است.
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