شیخ عادل الشعله: دولت بحرین حق محدود کردن زیارت را ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل الشعله در سخنرانی هفتگی خود در شهر قم، زیارت ائمه معصومین(ع) را از بزرگ‌ترین شعائر دینی برشمرد و گفت: این شعیره الهی قابل تقلیل به یک موضوع اداری نیست و مؤمنان وظیفه دارند از آن در برابر هرگونه محدودیت و دخالت حکومتی صیانت کنند.

وی با اشاره به روایات اسلامی، اظهار داشت هرچه زائر در مسیر زیارت با سختی‌ها و آسیب‌های بیشتری مانند هزینه‌های مالی، فشارهای روحی، خطر بازداشت یا حتی تهدید جانی روبه‌رو شود، پاداش و ثواب زیارت او نیز بیشتر خواهد بود.

این عالم بحرینی همچنین از آنچه دخالت دولت در امور مذهبی شیعیان بحرین خواند، انتقاد کرد و تغییر نام «اداره اوقاف جعفری» و اعمال محدودیت برای سفرهای زیارتی را بخشی از تلاش حکومت برای کنترل شعائر دینی دانست.

شیخ الشعله با اشاره به محدودیت‌های سفر برای شیعیان بحرین گفت: در حالی که شهروندان امکان سفر به کشورهای مختلف را دارند، پیروان اهل‌بیت(ع) برای زیارت اماکن مقدس با بازجویی، محدودیت و تهدید مواجه می‌شوند.

وی با استناد به فتوای آیت‌الله شیخ عیسی قاسم تأکید کرد: وابسته کردن زیارت ائمه اطهار(ع) به مجوز حکومتی، از بزرگ‌ترین محرمات است و هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد اجرای یک حکم شرعی را به صدور مجوز اداری مشروط کند.

شیخ عادل الشعله در پایان از پیروان اهل‌بیت(ع) خواست با هوشیاری از تبدیل شدن شعائر دینی به امری وابسته به تصمیمات حکومتی جلوگیری کنند و تأکید کرد این موضوع تنها یک مسئله فردی نیست، بلکه به هویت دینی و آینده جامعه شیعیان بحرین مربوط می‌شود.

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