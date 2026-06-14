به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت علوم اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند، تمامی امتحانات در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و در تمامی مقاطع تحصیلی که زمان برگزاری آن‌ها با مراسم وداع و تشییع پیکرِ رهبر شهید و مجاهد انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تداخل داشته باشد، به زمان دیگری موکول خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی جدید این آزمون‌ها متعاقباً از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعلام خواهد شد.

از دانشجویان عزیز درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های دانشگاه محل تحصیل خود را از طریق مراجع مربوطه دنبال کنند.

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