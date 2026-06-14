به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، در دوازدهمین سالگرد سقوط شهر موصل در سال ۲۰۱۷ و آزادسازی آن در همان سال، درباره نظریه برادری در اسلام سخن گفت و این پرسش را مطرح کرد که چگونه شیعیان اهلبیت (علیهم السلام) برای آزادسازی موصل و الانبار جنگیدند و در این راه هزاران شهید تقدیم کردند؟ پاسخ این است که شیعیان اهلبیت (علیهم السلام) به برادری در اسلام باور دارند؛ چنانکه خداوند میفرماید: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. همچنین رسول خدا(صلی الله علیه و اله و سلم) فرمود: «مَن لم یهتمَّ بأمور المسلمین فلیس منهم». «کسی که به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نیست» و امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) میفرماید: «الناسُ اثنان: أخٌ لک فی الدین، ونظیرٌ لک فی الخَلق»«مردم دو دستهاند: یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو.»
وی افزود: همچنین امام سجاد(علیه السلام) به فقرا صدقه میداد. به ایشان گفته شد: اینان خوارج و قاتلان جدّ تو هستند! فرمود: «بله، اگر از خوارج هم نبودند، نان و نمک به آنان میدادم.» بنابراین، دعوت به ارتباط و محبت وجود دارد و این همان نظریه شیعیان اهلبیت (علیهم السلام) است. از همین رو امام خمینی(ره) به وحدت اسلامی دعوت کرد و آیتالله سیستانی گفت: «نگویید برادران ما، بلکه بگویید خود ما.» در اینجا نیز موضع، موضعی مثبت در حمایت از مسلمانان در غزه بود. بله، نظریه دیگری هم وجود دارد که بر جدایی و دشمنی استوار است، اما اهلبیت(علیهم السلام) این نظریه را نمیپذیرند.
امام جمعه نجف اشرف در همین راستا، فاجعه جوانان ما در اسپایکر در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ را نیز یادآور شد و گفت که صدای مطالبه برای پیگرد قانونی جنایتکاران همچنان بلند است، هرچند مسئولانی از اعدام ۷۲ تن از قاتلان خبر دادهاند، اما هنوز دهها نفر بیرون از دسترس قانون قرار دارند.
وی سکوت جهانی را محکوم کرد و گفت: صحنههایی وجود دارد که در آن ۱۹ زن در قفس آهنی سوزانده شدند، اما جهان هرگز درباره آن سخن نمیگوید.
حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی در موضوع داخلی، گفت: در آستانه سفر قریبالوقوع نخست وزیر به ایالات متحده آمریکا، ما از نخستوزیر انتظار داریم که خواستار آزادسازی درآمدهای مالی نفتی عراق شود؛ چرا که بیش از ۹۵ درصد درآمدها به بانک فدرال در آمریکا واریز میشود، با وجود آنکه عراق از بند هفتم خارج شده است. از اینرو از رئیس هیئت وزیران میخواهیم که رفع حصر از درآمدهای عراق را مطالبه کند.
در موضوعی دیگر، وی درباره آغاز مرحله نهایی جام جهانی و برگزاری بازی تیم ملی عراق در روز ۱ محرم سخن گفت و اظهار داشت: ما از این گام استقبال میکنیم. عراق دوستدار صلح و ورزش است و این پیام را به جهان منتقل خواهد کرد که عراق کشوری باثبات است و مردم عراق قلب خود را به روی همه ملتها میگشایند؛ مردم عراق بر همه چالشها غلبه کردهاند و ما در انتظار نتایج خوب از تیم ملی خود در این رقابت جهانی هستیم.
خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه دینی، پس از توصیه به تقوا گفت: در آستانه ماه محرمالحرام، حدیث نبوی شریف را به یاد میآوریم که میفرماید: «أحبَّ اللهُ مَن أحبَّ حُسیناً»،«خداوند دوست دارد کسی را که حسین را دوست بدارد.» این حدیث در منابع شیعه و اهل سنت ثابت و صحیح است؛ همانگونه که در ترمذی، ابن ماجه، مسند احمد، طبقات کبری و منابع دیگر آمده و حدیثی مورد اتفاق هر دو گروه است.
وی ادامه داد: از این حدیث برای طرح حلقهای جدید از سلسله مباحث توسعه انسانی با عنوان «جایگاه عاطفه در اندیشه اسلامی» آغاز میکنیم. در اینجا اسلام تأکید میکند که انسان تنها فکر و نظریه نیست و تنها عمل هم نیست؛ بلکه باید فکر و عمل، آکنده از عاطفه صحیح باشند. از همینرو در حدیث نبوی آمده است: «أوثقُ عُری الإیمان الحبُّ فی الله والبغضُ فی الله». «استوارترین رشتههای ایمان، دوستی برای خدا و دشمنی برای خداست.» همچنین در حدیث دیگری آمده است: «لا یؤمن أحدُکم حتی یُحبَّ لأخیه ما یُحبُّ لنفسه»«هیچیک از شما مؤمن نیست مگر آنکه برای برادرش همان را دوست بدارد که برای خود دوست دارد.» و نیز آمده است: «لا یؤمن أحدُکم حتی یُحبَّ لأخیه ما یُحبُّ لنفسه». وورد أیضاً: «إذا أحببتَ أخاک فأعلِمه بذلک».«هرگاه برادرت را دوست داشتی، او را از این محبت آگاه کن.» و در حدیثی دیگر آمده است: «إن قول الرجل لامرأته: إنی أحبُّک لا یذهب من قلبها أبداً.».«اینکه مردی به همسرش بگوید: دوستت دارم، هرگز از دل او بیرون نمیرود.»
امام جمعه نجف اشرف افزود: از همین رو در دعا آمده است: «اللهم إنی أسألک حُبَّک وحُبَّ مَن یُحبُّک وحُبَّ کل عمل یوجب لی رضاک».«خدایا، از تو محبتِ خودت، محبتِ کسی که تو را دوست دارد، و محبتِ هر عملی را که موجب رضای تو شود، میخواهم.» همچنین در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) آمده است: «إذا أردتَ أن تعرف أنک من الصالحین ، فانظر قلبَک: لِمَن یَحبّ؟ فإن کان یُحبُّ أهلَ الخیر فأنتَ منهم، وإن کان یُحبُّ أهلَ الشر فأنت منهم».«اگر میخواهی بدانی از صالحان هستی یا نه، به دلت بنگر: چه کسی را دوست دارد؟ اگر اهل خیر را دوست دارد، تو از آنان هستی؛ و اگر اهل شر را دوست دارد، تو از آنان هستی.»
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