به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانۀ فرارسیدن ماه محرمالحرام، نشست مهم مشورتی و اجرایی انجمن شرعی شیعیان کشمیر در دفتر مرکزی این نهاد، دارالمصطفی(ص) واقع در بُدگام کشمیر برگزار شد. در این جلسه اعضای انجمن، مسئولان اجرایی، مدیران کمیتههای مختلف، مداحان و نوحهسرایان، نمایندگان هیئتها و جمعی از فعالان مذهبی حضور داشتند و درباره برنامهریزی و هماهنگی مراسم عزاداری ماه محرم به تبادل نظر پرداختند.
محرم؛ فرصتی برای خودسازی و اصلاح فردی و اجتماعی
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، طی سخنانی با تأکید بر جایگاه تربیتی و معنوی ماه محرم، از مؤمنان خواست این ماه را با اخلاص، انضباط، تقوا و روحیه خودسازی استقبال کنند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهداف قیام امام حسین(ع) گفت: نهضت عاشورا برای اصلاح امت اسلامی شکل گرفت؛ ازاینرو هر فرد مؤمن باید از فرصت محرم برای اصلاح رفتار، ارتقای معنویت، تقویت پایبندی به ارزشهای اسلامی و بازنگری در سبک زندگی خود بهره بگیرد.
عزاداری باید اصیل، ساده و به دور از بدعتها باشد
رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر تأکید کرد که مراسم عزاداری باید در چارچوب تعالیم اهلبیت(ع) و به دور از هرگونه افراط، بدعت و رفتارهای ناسازگار با آموزههای اسلامی برگزار شود.
وی از عزاداران خواست از هرگونه رسم و عادتی که با روح تعالیم اسلامی و فرهنگ اصیل عاشورا همخوانی ندارد، پرهیز کنند و در حفظ سنتهای معتبر عزاداری که نسل به نسل از بزرگان و پیشینیان به یادگار مانده است، کوشا باشند.
این عالم برجسته کشمیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قداست روز عاشورا، از عزاداران خواست تا ظهر عاشورا از خوردن و آشامیدن خودداری کرده و پس از آن نیز به غذای ساده اکتفا کنند. و شایسته است روز عاشورا به یاد تشنگی و مظلومیت امام حسین(ع) و یاران باوفایش، در فضایی سرشار از حزن و اندوه، همراه با ذکر مصائب کربلا، عبادت، دعا و توسل سپری شود.
حفظ پیام عاشورا؛ مسئولیتی همگانی
وی در پایان بر ضرورت حضور پرشور مردم در مجالس صبح عاشورا و دستههای عزاداری روز عاشورا تأکید کرد و خواستار رعایت کامل برنامههای اعلامشده، حفظ نظم، امنیت و وقار مراسم شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن پیام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا بر اساس آموزهها و خواست اهلبیت(ع)، مسئولیتی مشترک بر عهده همه اقشار جامعه است و باید برای انتقال صحیح این پیام به نسلهای آینده تلاش شود.
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در ادامه، حجتالاسلام سید مجتبی عباس موسوی روحانی کشمیری دستور کار و برنامههای پیشبینیشده برای ایام محرم را تشریح کرد و با اشاره به نقش مهم برگزارکنندگان مراسم، مداحان، نیروهای داوطلب و عزاداران، بر ضرورت حفظ نظم و انضباط در مراسم و دستههای عزاداری تأکید کرد.
وی همچنین رعایت کامل جدول زمانبندی اعلامشده از سوی انجمن شرعی شیعیان، حضور گسترده در مراسم صبح عاشورا و آیینهای روز عاشورا، همکاری با نهادهای اجرایی و انتظامی، اهتمام به اقامه نماز و حفظ سادگی، وقار و معنویت در تمامی برنامههای عزاداری را از مهمترین وظایف عزاداران برشمرد.
تأکید بر نقشآفرینی جوانان و حفظ هویت اصیل عزاداری
شرکتکنندگان در این نشست با بررسی ابعاد مختلف برنامههای محرم، بر ضرورت حضور فعال و گسترده نسل جوان در مراسم مذهبی تأکید کردند. آنان همچنین تقویت ارتباطات سازمانی، حفظ هویت سنتی و اصیل عزاداری، رعایت کامل قوانین و مقررات و مشارکت گسترده در راهپیمایی و دسته مرکزی عاشورای بُدگام کشمیر را از اولویتهای مهم ماه محرم دانستند.
حاضران معتقد بودند که مشارکت آگاهانه جوانان در برنامههای محرم میتواند نقش مؤثری در انتقال فرهنگ عاشورا و حفظ میراث معنوی اهلبیت(ع) برای نسلهای آینده ایفا کند.
در پایان این نشست، حاضران برای برگزاری موفق و باشکوه مراسم ماه محرم، وحدت و همبستگی امت اسلامی و نیز برای مردم و شهدای فلسطین، ایران و لبنان دعا کردند.
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