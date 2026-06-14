به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله در بیانیهای اعلام کرد که مجاهدان مقاومت در شهرک مجدل زون واقع در حومه شهر صور علیه نظامیان صهیونیست کمین کرده و تلفات و خسارات قطعی به اشغالگران وارد ساختند.
حزبالله در بیانیه نوزدهم خود از بامداد امروز شنبه تا به الان اعلام کرد که در دفاع از لبنان و مردم با استناد به حق مشروع مقاومت در برابر اشغالگری و آزادسازی اراضی و واکنش به نقض آتشبس، پس از رصد پیشروی نظامیان صهیونیست در داخل شهرک مجدل زون در ساعت ۱۸:۰۰، مجاهدان کمینی علیه اشغالگران ترتیب دادند.
بر اساس این بیانیه، مجاهدان مقاومت طی این کمین با سلاح سبک، نیمه سنگین و راکت تا ساعت ۲۰ با نظامیان صهیونیست درگیر شدند و طی آن، چندین خودروی همراه اشغالگران منهدم شد و تا لحظه صدور این بیانیه، آتش در خودروهای منهدم شده شعله میکشد.
حزبالله در بیانیه بیستم خبر داد که مجاهدان مقاومت برای بار سوم محل تجمع خودروهای ارتش دشمن اسرائیلی را در اطراف جنوبی شهرک مجدل زون راکتباران کردند.
مقاومت در آخرین بیانیه خود تا به الان (بیانیه بیست و یکم) هم اعلام کرد که محل تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در اطراف شهرک کفرتبنیت با چندین فروند راکت هدف گرفته است.
حزبالله در بیانیههای پیشین هم ضمن هدف گرفتن محل تجمع خودروها و نظامیان اسرائیلی در مناطق مختلف جنوبی لبنان، از انهدام چندین خودروی نظامی اسرائیل خبر داده بود.
مقاومت اسلامی لبنان ساعاتی پیش با انتشار ویدیویی، صحنههای ساقط کردن پهپاد جاسوسی گرانقیمت هرون ۱ ارتش رژیم صهیونیستی را به تصویر کشید.
حزبالله اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ مقاومت است که پهپاد هرون ۱ ساقط میشود.
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