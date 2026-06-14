سردار جوانی: سلاح برتر ایران «الله اکبر» است/ ایران به عنوان چهارمین قدرت جهان مطرح است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین اجلاسیه سرداران، امیران و ۳۱۶ شهید شهرستان قائنات شب گذشته برگزار شد و سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، در این مراسم به بیان جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی و مقاومت ملت ایران پرداخت.

معاون سیاسی سپاه در این مراسم با اشاره به سبقه ملت شهیدپرور ایران اظهار داشت: ملت ایران پیرو مکتب امام حسین(ع) است و اگر دشمنان از ابتدا این ملت را می‌شناختند، هرگز جسارت تحمیل سه جنگ در کمتر از نیم قرن را نداشتند.

سردار جوانی افزود: انقلاب اسلامی با خارج‌کردن ایران از سلطه آمریکا، معادلات قدرت جهانی را بر هم زد و همین امر موجب شد تا دشمنان از همان ابتدای پیروزی انقلاب، توطئه‌ها و جنگ‌های گسترده‌ای را علیه کشورمان آغاز کنند.

وی به تلاش‌های شکست‌خورده آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در سال ۱۴۰۴ اشاره و عنوان کرد: دشمن تصور می‌کرد که با ورود مستقیم به میدان، می‌تواند جنگی را بر ملت ایران تحمیل کند؛ اما همان‌طور که در دهه‌های گذشته دیدیم، دشمن هرگز آینده این ملت را درست پیش‌بینی نکرده است.

سلاح برتر ایران «الله اکبر» است

سردار جوانی تصریح کرد: سلاح برتر ایران نه‌تنها در تجهیزات نظامی، بلکه در ایمان و شعار «الله اکبر» نهفته است که پشتوانه آن قدرت الهی است.

وی با اشاره به شکست استراتژیک آمریکا خاطرنشان کرد: دشمن با تصور تسلیم سریع ایران و تکیه بر آشوب‌های داخلی، جنگ را آغاز کرد؛ اما با سدی محکم روبه‌رو شد؛ حتی ترامپ تصور می‌کرد که در مدت کوتاهی بر ایران مسلط می‌شود، اما در نهایت ناچار شد اعلام کند که ایران شرایط پایان جنگ را تعیین کند؛ اتفاقی که تمام دنیا را متحیر کرد.

معاون سیاسی سپاه در ادامه با اشاره به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران، افزود: حملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تسلط هوشمندانه بر تنگه هرمز را باید نتیجه مقاومت ملت دانست. امروز تحلیلگران جهان اذعان دارند که جمهوری اسلامی نه‌تنها تضعیف نشده، بلکه قدرتمندتر شده و به‌عنوان چهارمین قدرت جهان مطرح است.

سردار جوانی با هشدار قاطع به قدرت‌های استکباری، تأکید کرد: آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه باید بدانند که از این پس تنگه هرمز و خلیج فارس با حکمرانی و نظم ایرانی اداره خواهد شد و دوران چپاولگران به سر آمده است.

وی خاطرنشان کرد: دیپلماسی در کنار میدان نظامی، تنها با یک هدف پیش می‌رود و آن تأمین کامل حقوق ملت ایران است.

در حاشیه این نشست که به پاس یاد و خاطره ۳۱۶ شهید شهرستان قائنات برگزار شد، از ۱۰ عنوان کتاب تخصصی با موضوع «دفاع مقدس» رونمایی شد.

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