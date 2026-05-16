ایران اسلامی با ایستادگی مردم، نظام استکبار را به ستوه آورده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه، 26 اردیبهشت 1405 در نشست هم‌اندیشی و جلسه پرسش و پاسخ با محوریت «جنگ رمضان» ویژه هادیان سیاسی سپاه ناحیه مرکزی رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: از دل این جنگ، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان چهارمین قدرت جهان متولد شد و پرچم مقدس ایران اسلامی همچنان به‌عنوان یکی از قدرت‌های مهم جهان برافراشته مانده است.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب همواره با اتکا به وعده الهی، پیروزی مؤمنان بر نظام استکبار را نوید می‌دادند، افزود: این باور الهی و امید به نصرت خداوند از مؤلفه‌های مهمی است که هادیان سیاسی باید در جامعه تبیین کنند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایران امروز را صحنه «زیست مؤمنانه» دانست و تصریح کرد: اهل آسمان شهادت می‌دهند که مردم ایران حق جهاد را به بهترین شکل ادا کردند و ملت مقاوم ایران اسلامی با ایستادگی خود در مسیر دریافت نصرت الهی قرار دارد.

سردار جوانی با تأکید بر اینکه تکلیف ملت ایران ایستادگی و مقاومت در برابر نظام استکبار است، گفت: ایران قدرتمند با برافراشتن پرچم حق در برابر باطل ایستاده و نظام استکباری را به ستوه آورده است؛ امروز جمهوری اسلامی در میدان نبرد پیروز است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: جبهه حق با محوریت ایران اسلامی دارای اضلاع مختلفی در حوزه میدان، خیابان، دیپلماسی و حکمرانی است و همه این اضلاع در مقابله با نظام سلطه ایفای نقش می‌کنند.

وی مردم را مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی عنوان کرد و گفت: اگر دشمن بتواند اراده یک ملت را بشکند، به اهداف استکباری خود خواهد رسید، اما ملت بصیر و هوشمند ایران اسلامی با اراده‌ای پولادین، نقشه‌ها و اهداف شوم دشمن را خنثی کرده‌اند.

سردار جوانی با اشاره به دشمنی دیرینه آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بیش از ۴۷ سال است که آمریکا در تلاش برای تسلط بر ایران است، اما ملت آگاه و بصیر ایران اسلامی با هوشیاری، مانع تحقق اهداف دشمن شده و دست استکبار را کوتاه کرده‌اند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن از طریق جنگ شناختی و عملیات روانی درصدد ایجاد ناامیدی و تفرقه در جامعه است، افزود: اتحاد مقدس، انسجام، همدلی و وحدت رمز پیروزی ملت ایران اسلامی است و دشمن تلاش می‌کند وحدت برخاسته از میهن‌دوستی و باورهای مردم را برهم بزند.

در ادامه این نشست، سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین، آن را به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فریضه‌ای قطعی و فوری» دانست و اظهار کرد: هادیان سیاسی، کنشگران میدانی جهاد تبیین هستند و باید با حضور مؤثر در عرصه جنگ نرم، توطئه‌های دشمن را خنثی کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، ایشان را علمدار بزرگ جهاد تبیین عنوان کرد و افزود: جهاد تبیین از مهم‌ترین تأکیدات رهبر انقلاب بود و امیدواریم با شبکه‌سازی و اقدامات مؤثر تبیینی، هادیان سیاسی گام‌های بلندی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی بردارند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، ایستادگی و مقاومت ملت ایران را برخاسته از نگاه توحیدی دانست و تصریح کرد: جوان مؤمن انقلابی با بصیرت و آگاهی، برای دفاع از هویت تمدنی ایران اسلامی ایستادگی کرد تا دست پلید استکبار همچنان از این سرزمین کوتاه بماند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴