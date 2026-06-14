  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

از سوی مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس؛

اعلام برنامه عزاداری دهه اول محرم در حرم بانوی کرامت

۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۴
کد مطلب: 1827156
اعلام برنامه عزاداری دهه اول محرم در حرم بانوی کرامت

محافل عزاداری دهه اول محرم الحرام توسط مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط‌عمومی و تبلیغات آستان مقدس برنامه عزاداری دهه اول محرم‌الحرام در حرم مطهر بانوی کرامت را اعلام کرد.

این مراسم در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و شامل سه نوبت عزاداری در طول روز است.

شب‌ها بعد از نماز عشا، مراسم عزاداری با سخنرانی آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری و مداحی علی حبیب‌زاده به مدت ۱۰ شب برگزار می‌گردد.

مراسم قرائت زیارت عاشورا با نوای حجت‌الاسلام‌والمسلمین تاجیک در دهه اول محرم هر روز قبل از ظهر از ساعت ۱۱ برگزار و مراسم عزاداری بعد از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی عباس حیدرزاده دنبال خواهد شد.

مراسم عزاداری قبل از مغرب‌ نیز از ساعت ۱۶ با حضور هیئت محبین اهل‌بیت علیهم‌السلام و سخنرانی و مرثیه‌خوانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد پناهیان دایر خواهد بود.

از عموم عزاداران حسینی دعوت می‌شود در این محافل معنوی شرکت کنند.

اعلام برنامه عزاداری دهه اول محرم در حرم بانوی کرامت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha