اعلام برنامه عزاداری دهه اول محرم در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط‌عمومی و تبلیغات آستان مقدس برنامه عزاداری دهه اول محرم‌الحرام در حرم مطهر بانوی کرامت را اعلام کرد.

این مراسم در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و شامل سه نوبت عزاداری در طول روز است.

شب‌ها بعد از نماز عشا، مراسم عزاداری با سخنرانی آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری و مداحی علی حبیب‌زاده به مدت ۱۰ شب برگزار می‌گردد.

مراسم قرائت زیارت عاشورا با نوای حجت‌الاسلام‌والمسلمین تاجیک در دهه اول محرم هر روز قبل از ظهر از ساعت ۱۱ برگزار و مراسم عزاداری بعد از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی و مداحی عباس حیدرزاده دنبال خواهد شد.

مراسم عزاداری قبل از مغرب‌ نیز از ساعت ۱۶ با حضور هیئت محبین اهل‌بیت علیهم‌السلام و سخنرانی و مرثیه‌خوانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد پناهیان دایر خواهد بود.

از عموم عزاداران حسینی دعوت می‌شود در این محافل معنوی شرکت کنند.