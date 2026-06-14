به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمد توکلی، مدیر مؤسسه روایت سوره، عصر یکشنبه در آیین رونمایی از مجموعه «آسمان‌دارها؛ روایت‌هایی از سرداران شهید هوافضا در جنگ ۱۲ روزه» که در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به نقش ادبیات در بازخوانی تجربه جنگ گفت: ادبیات جنگ، قیمت تمام‌شده و ابعاد واقعی جنگ را برای ما روشن می‌کند و با واکاوی زوایای پنهان و کمتر دیده‌شده، به شناخت بهتر این پدیده چندوجهی و گنجینه ارزشمند کمک می‌کند.

وی افزود: در میان اهالی ادبیات پایداری همواره این پرسش مطرح بوده که چگونه باید با سوژه‌های جدیدی همچون مدافعان حرم، جبهه مقاومت و تحولات منطقه‌ای مواجه شد، اما جنگ ۱۲ روزه، افق تازه‌ای پیش روی نویسندگان و فعالان این حوزه گشود و دریایی از سوژه‌ها، شخصیت‌ها و شهدا را به عرصه روایت و پژوهش افزود.

مدیر مؤسسه روایت سوره با بیان اینکه تفاوت ماهوی میان جبهه حق و باطل در دوران دفاع مقدس و امروز وجود ندارد، اظهار کرد: بسیاری از شهدای جنگ ۱۲ روزه همان ویژگی‌های رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس را داشتند و فداکاری‌ها، رشادت‌ها و روحیه ایثار آنان یادآور همان الگوهای ماندگار سال‌های جنگ تحمیلی است.

توکلی ادامه داد: بر اساس تجربه حضور در کنار خانواده‌های شهدا، می‌توان دریافت که بسیاری از این شهدا با ادبیات دفاع مقدس و خاطرات شهیدان آن دوران انس گرفته بودند و همین آشنایی آنان را به مسیر مجاهدت و شهادت سوق داد. از این منظر، ادبیات دفاع مقدس و پایداری همچنان ادامه دارد، هرچند سوژه‌های آن متناسب با شرایط و رویدادهای روز تغییر کرده است.

وی یکی از وجوه مهم پرداختن به شهدای هوافضا را تداوم فعالیت این مجموعه از دوران دفاع مقدس تاکنون دانست و گفت: نیروی هوافضا از زمان شکل‌گیری در سال‌های جنگ تحمیلی تاکنون حتی یک روز نیز فعالیت خود را متوقف نکرده و دستاوردهای امروز آن حاصل مجاهدت و تلاش مستمر چهره‌هایی همچون شهید حسن تهرانی‌مقدم، شهید امیرعلی حاجی‌زاده، شهید محمود باقری، شهید داوود شیخیان، شهید محمدباقر طاهرپور و دیگر شهدای این عرصه است.

توکلی با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت این مجاهدت‌ها افزود: اگر امروز بنیان‌گذاران این مسیر شاهد نتایج و دستاوردهای آن بودند، از عظمت این حرکت شگفت‌زده می‌شدند. امیدواریم مجموعه «آسمان‌دارها» آغازی برای معرفی هرچه بیشتر شهدای سرافراز هوافضا باشد و بتوانیم این مسیر را با همکاری نیروی هوافضا و خانواده‌های شهدا ادامه دهیم.

وی درباره روند شکل‌گیری این آثار نیز توضیح داد: کار تدوین این مجموعه از هفته‌های نخست پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و با همکاری مسئولان نیروی هوافضا و همراهی خانواده‌های شهدا به نتیجه رسید. بدون حمایت، صبوری و همکاری خانواده‌های معظم شهدا در زمینه مصاحبه‌ها، دسترسی به اسناد و ارائه اطلاعات، تولید این آثار امکان‌پذیر نبود.

مدیر مؤسسه روایت سوره همچنین از همکاری مسئولان نیروی هوافضا، خانواده‌های شهدا، خانم‌ها غفار حدادی و اعتمادی به عنوان مدیران پروژه و همچنین مدیران نشر شهید کاظمی قدردانی کرد و گفت: این آثار در حوزه هنری تولید و با همکاری نشر شهید کاظمی منتشر شده‌اند و امیدواریم انتشار آثار مرتبط با شهدای مقاومت و هوافضا در آینده نیز با قدرت ادامه یابد.

در پایان این مراسم از چهار عنوان کتاب مجموعه «آسمان‌دارها» رونمایی شد؛ کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» روایت‌هایی از زندگی شهید امیرعلی حاجی‌زاده، «مردی که نمی‌خواست دیده شود» روایت‌هایی از زندگی شهید محمود باقری، «مردی که می‌توانست پرواز کند» روایت‌هایی از زندگی شهید محمدباقر طاهرپور و «مردی که هوای آسمان را داشت» روایت‌هایی از زندگی شهید داوود شیخیان. این آثار با هدف ثبت و روایت بخشی از مجاهدت‌ها و زندگی فرماندهان شهید هوافضا منتشر شده‌اند.

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