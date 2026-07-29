واکنش ائتلاف ۱۴ فوریه به تماس پادشاه بحرین با رئیس رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین، در بیانیهای ضمن محکوم کردن تماس تلفنی حمد بن عیسی آلخلیفه با رئیس رژیم صهیونیستی، از استقبال و تبلیغ رسمی حکومت بحرین از این تماس ابراز انزجار کرد و آن را در حالی دانست که ملت فلسطین همچنان در معرض نسلکشی و جنایتهای رژیم صهیونیستی از غزه تا کرانه باختری، لبنان و سوریه قرار دارد.
شورای سیاسی این ائتلاف تأکید کرد که این تماس شرمآور و آرزوی موفقیت پادشاه بحرین برای سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، گواه روشنی بر سقوط اخلاقی و سیاسی حکومتهای سازشکار و وابستگی کامل آنان به پروژه صهیونیستی ـ آمریکایی است؛ موضوعی که به گفته این شورا، مطالبه مردم بحرین برای سرنگونی این حکومتها را بیش از پیش تقویت میکند.
ائتلاف ۱۴ فوریه اعلام کرد این تماس، بیانگر همسویی کامل حکومت آلخلیفه با رژیم صهیونیستی است. این شورا با اشاره به شواهد متعدد افزود که هر زمان تحولات بحرین و فلسطین شدت گرفته، همکاری میان منامه و تلآویو نیز افزایش یافته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که رژیم آلخلیفه به مرحلهای بیسابقه از فروپاشی داخلی و فاصله گرفتن از ملت خود رسیده و این تماس پس از آن انجام شد که آخرین امیدهای این حکومت با موفقیت ایران در بازدارندگی در برابر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی از بین رفت.
ائتلاف ۱۴ فوریه همچنین اعلام کرد که پادشاه بحرین و دیگر حاکمان سازشکار حوزه خلیج فارس، پس از شکست در شرطبندی بر تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، اکنون گزینههای محدودی برای خروج از بحران راهبردی خود در اختیار دارند.
این شورا تأکید کرد این حاکمان فاقد مشروعیت مردمی و قانونی هستند و صرفاً برای تأمین منافع قدرتهای استعماری و شرکتهای سرمایهداری بر سر کار نگه داشته شدهاند.
در این بیانیه ادعا شده است که حکومت آلخلیفه در تلاش است با جذب مزدوران و گروههای تکفیری تحت حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله عناصر وابسته به گروه الجولانی، و همچنین درخواست اعزام نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیلی به بحرین، موقعیت خود را حفظ کند.
شورای سیاسی ائتلاف ۱۴ فوریه بار دیگر از همه جریانهای ملی بحرین خواست در برابر جنایتهای حمد بن عیسی موضعی اخلاقی و ملی اتخاذ کنند و تأکید کرد که وی تنها یک خائن و عامل نیست، بلکه آخرین حلقه در واگذاری کامل بحرین و ملت آن به قیمومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی به شمار میرود.
این شورا همچنین حکومت بحرین را به اجرای جنگی سازمانیافته علیه شیعیان این کشور متهم کرد و افزود: رژیم آلخلیفه با جلوگیری از مشارکت آنان در راهپیمایی اربعین، درصدد جلوگیری از نمایش حضور گسترده و وفادارانه شیعیان بحرین در قالب «موکب بحرینیها» است؛ موکبی که در سالهای گذشته جایگاه ویژهای در میان زائران کشورهای مختلف داشته است.
ائتلاف ۱۴ فوریه در پایان، با اشاره به سخنان شیخ عیسی قاسم اعلام کرد که جنگ علیه دین، عقیده و هویت مردم بحرین هرگز به اهداف خود نخواهد رسید و سرکوب و محدود کردن شعائر دینی، ملت بحرین را از ادامه مسیر ایثار و مقاومت به پیروی از نهضت امام حسین بازنخواهد داشت.
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